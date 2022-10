Che succede al Circus beatclub di Brescia nel weekend che inizia venerdì 21 ottobre e continua sabato 22 Il ritmo è decisamente alto, così come il tasso di stile... e divertimento. Il pubblico del Circus, ben raccontato dalla foto che vedete vicino a queste parole, vive la serate del club tra amiche ed amici. Tra sorrisi, abbracci, energia, ritmo, musica...

Il 21 ottobre, per il party Off Beat, dopo la presenza d'eccezione di Samuele Sartini la scorsa settimana, il sound resta eccellente: è quello di una coppia di dj decisamente conosciuti a Brescia e non solo. da chi ama le sonorità che fanno tendenza in tutto il pianeta: Dr.Space e Dader sanno davvero come far divertire il pubblico.

Sabato 22 ottobre invece per Circus Saturday nel top club bresciano ecco una voce guest d'eccellenza, ovvero Cire. Anche produttore musicale con il progetto CirEvolution, è prima di tutto un intrattenitore scatenato quando è dietro al microfono. Cire è il nome d'arte di Marco Ciresola. La sua voce ed il suo carisma, quando è sul palco, Cire li mette anche al servizio di top dj come Benny Benassi, Tujamo, Steve Aoki, Bob Sinclar, Nervo, Gabry Ponte, Axwell & Ingrosso... fino ad aprire, il 16 giugno 2018 un concerto di Vasco Rossi al San Nicola di Bari, in collaborazione con Willy Marano Management, l'agenzia che tutt'ora lo gestisce come artista).





La nuova stagione di Circus Beatclub, la disco simbolo del divertimento bresciano, è iniziata venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre 2022 con uno slogan che dice molto: new home, new beat. Ovvero, la casa di chi a Brescia vuol ballare con stile anche quest'anno è tutta nuova: Circus Beatclub, oggi, a livello architettonico e di design, potrebbe tranquillamente essere a Londra e Berlino. E siccome in un club la prima cosa è la musica, anche il ritmo, anche il battito di Circus Beatclub cambia e si rinnova interpretando le tendenze internazionali in modo sempre originale.

Cosa succede ogni weekend? Restando alla sostanza, sostanza, ovvero dalla musica. Al Circus beatclub di Brescia per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 - 23 è sempre più internazionale... e divertente.

Basta aprire Shazam cliccando sulla pagina Instagram di Circus beatclub per scoprire che i brani selezionati per 'raccontare' la riapertura con due post su Instagram sono una nuova versione di "Jump" di The Cube Guys feat. Luciana ed il bellissimo remix che Eric Prydz ha realizzato per "Consciousness", brano di Anyma e Chris Avantgarde...

Ovviamente i due brani sono pronti per essere mixati dai dj di Circus Beatclub in sequenza, regalando ritmo ed emozioni sul dancefloor. Basta chiudere gli occhi per sentirsi già lì, a ballare... per poi svegliarsi venerdì 30 settembre, in serata, per poterlo fare davvero.



Circus Beatclub - Brescia

Via Dalmazia 127, 25125 Brescia

www.instagram.com/circusbeatclub

www.circusbeatclub.com [email protected]

info +39 333 210 5400

aperto ogni giovedì (dal 13/10) venerdì, sabato, prefestivi ed eventi speciali

ingresso con consumazione ven. e sab. 15 euro; gio. 15 euro uomo, 10 donna