In programma venerdì 23 e sabato 24 maggio la prima edizione del Ranch Beer Festival, presso il Cowboys’ Guest Ranch di Voghera (PV). Nella cornice di un vero e proprio ranch americano ai piedi delle colline dell’Oltrepò Pavese, protagoniste saranno le birre unite a una ricca offerta di food e intrattenimento per tutte le età. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, poiché ospitato all’interno dell’arena coperta PalaTexas su una superficie di oltre 2400 MQ.

La selezione delle birre

Dalle spine del Cowboys’ Guest Ranch scorreranno 24 tipologie di birre europee, tra cui 12 italiane, 6 tedesche e 6 belghe, dalle più classiche e popolari chiare alle più ricercate IPA, weiss e helles per tutti i gusti. Da Bolzano Forst Kronen (chiara lager), Pils (chiara), Sixtus (rossa doppio malto) e Felsenkeller (chiara non filtrata). Da Biella Menabrea Bionda (lager), Rossa (doppio malto), Weiss (non filtrata) e Ambrata (marzen). Da Rieti Borgo Reale (IPA ambrata), Maledetta (ALE ambrata) e Lisa (lager non filtrata). E infine da Cuneo Granda Ghosst (ambrata chiara doppio malto). Sul fronte tedesco presenti Spaten (chiara lager), Franziskaner Weizen (weiss), Löwenbräu Marzen (marzen ambrata) e Original (chiara helles), HB-Traunstein Zwickl (chiara lager) e Helles (chiara helles). Dal Belgio Leffe Rouge (rossa doppio malto), Cuvee Des Trolls (chiara non filtrata), Genev De Brabant Pils (chiara), Martin’s IPA (ambrata), Pale Ale (ambrata) e White IPA. Tre esperti mastri birrai saranno a disposizione del pubblico per presentare le caratteristiche delle birre, spiegare come servirle al meglio e come accostarle alle proposte gastronomiche del ranch.

Il food

Durante la manifestazione una vasta offerta di street food all’interno dell’area con una selezione di fritti, hamburger, hot dog e pannocchie alla griglia. Tra i dolci churros messicani e i tipici brownie della Louisiana. Nel ristorante del ranch, il Cowboys’ Restaurant, si potranno gustare prelibatezze Tex-Mex e non solo. Ambiente unico nel suo genere, dove ci si diverte immersi nell’atmosfera del vecchio west americano. Lo chef del ranch con la brigata della Chuck Wagon Kitchen, da oltre 30 anni cucina carni e prepara piatti speciali curati in ogni dettaglio. Il “Chili del Ranch”, la “Combo Fajitas”, gli “Spaghetti Clint” sono famosi ovunque, così come il “Cheese Bacon del Ranch” o la bontà delle carni scelte accuratamente nei migliori allevamenti d’Europa. Sempre disponibili menù kids e proposte per vegetariani, vegani e per celiaci.

Musica e intrattenimento

La sera del venerdì sono previsti concerti di Dirty Dolls (80s rock tribute), Southlands (heartland rock / acoustic set) e Young Guns (rock & pop). Il sabato si esibiranno gli All Stars (Bon Jovi tribute), i Calendar (rock) e i Mighty Slippers (pop rock), Alla serata sarà presente anche il Bon Jovi Club Italia. Durante l’evento inoltre sarà organizzato il Karaoke Yodel Contest, dove il pubblico verrà invitato ad esibirsi sulle note del tipico canto “She Taught Me How To Yodel”. In palio per il più stonato una confezione di 3 birre a tiratura limitata brandizzate Cowboys’ Guest Ranch. Nella due giorni sarà inoltre allestita un'area softair, dove potersi divertire con tiri di precisione.

Cowboys’ Saloon e Hotel

Con la kermesse, sono sempre aperti anche i tipici Cowboys’ Saloon e Cowboys’ Hotel. Il primo è un vero saloon del West dove trascorrere una serata speciale in compagnia di ottima musica, band dal vivo, spettacoli e divertimento, gustando birra alla spina e cocktail esclusivi come “Billy The Kid”, “Ranch Cassidy” o “Ranch Winchester”. Con 200 coperti all’interno e 400 all’aperto, il Cowboys’ Saloon è la somma di tutta l’ambientazione del vecchio West: dalla tipica porta a battenti al lungo bancone in legno, tutto è pensato per ricreare quell’atmosfera resa celebre da film e racconti. Selezione di birre e whisky dall’Italia e dal mondo, con particolare attenzione ai prodotti Made in USA.

Il secondo è un Hotel 3 stelle con 9 camere a tema, arredate in stile country che permette di soggiornare al Ranch in assoluta tranquillità immersi nel mondo western. Le camere, (Dakota, Wyoming, Montana, Texas, Nevada, Oregon, Arizona, Colorado e South Carolina), permettono ai “forestieri del west” di riposarsi dopo una lunga cavalcata o una faticosa giornata.

Ranch Beer Festival

Venerdì 23 e sabato 24 maggio

Dalle 19.30 alle 24.00

Cowboys’ Guest Ranch

Via Tullio Morato, 18 - Voghera (PV)

Ingresso libero

Infoline 0383364631