Anche le qualifiche del GP d'Austria sul Red Bull Ring di Spielberg non hanno portato alcuna novità rispetto a quanto abbiamo visto finora in questo weekend.

Così Max Verstappen, al volante della Red Bull, ha conquistato la pole position con un tempo eccezionale, 1:04.314, tanto da dare 4 decimi su un circuito di poco più di 4 Km al secondo, Lando Norris (Mc Laren) e al terzo classificato, George Russell (Mercedes), un decimo più lento del connazionale.

È solo quarta la prima delle due Ferrari, grazie a Sainz che, comunque ha completato il secondo time attack sui tempi di McLaren e Mercedes, mentre Leclerc non è andato al di là del sesto tempo, essendo uscito dal tracciato nell'ultimo tentativo di ottenere il miglior tempo. In mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Oscar Piastri (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Nico Hulkenberg (Haas) ed Esteban Ocon (Alpine) completano le prime dieci posizioni in griglia.

Il team principal di Ferrari, Vasseur, ha commentato così la prova dei suoi due piloti:

"Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti rispetto a ieri. Nel primo giorno del week end avevamo questi problemi di saltellamento che impedivano ai piloti di guidare al meglio. Abbiamo minimizzato il fenomeno in curva 9 e 10, ma lo abbiamo ancora alla 7.Peccato per Charles, perché stava migliorando sensibilmente la sua prestazione, ma poi è finito fuori dalla pista. Pensando a domani, dovremo essere in grado di inserirci nel treno DRS per poi agire con la strategia. In scia c’è un guadagno sostanziale e quindi sarà importante trovarsi al posto giusto e al momento giusto".

Domenica, il gran premio inizierà alle 15:00.