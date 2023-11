E poi quello che non ti aspetti: l'Udinese che espugna il "Meazza" di Milano, sponda rossonera e ferma (momentaneamente?), i sogni tricolori milanisti.Crisi sia per i lombardi, che dopo la sconfitta contro la Juventus,il disastro in Champions League, col Psg e il rocambolesco pareggio di Napoli, subiscono un'altra debacle poco onorevole.Vittoria di rigore quella friulana con Pereyra,e sconfitta da parte di un Milan a cui,comunque mancavano ben nove titolari.In classifica,l'Udinese sale a 10 punti, scavalcando, momentaneamente Verona ed Empoli, mentre i rossoneri, restano a quota 22 punti, al terzo posto in graduatoria, ma col Napoli, distante solo di un punto, e a -6 dall'Inter capolista. Solo la Juventus, al momento, potrebbe diventare ufficialmente l'anti-Inter, qualora domani, battesse la Fiorentina al "Franchi". Cosa non semplice.



Ecco di seguito il tabellino della gara:



Milan (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah (36' st Romero), Krunic (1' st Adli), Reijnders (22' st Loftus-Cheek), Leao; Jovic (1' st Okafor), Giroud. A disp.: Nava, Mirante, Jimenez, Bartesaghi, Pobega. All.: Pioli

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (39' st Ferreira), Samardzic (33' st Thauvin), Walace, Payero (27' st Lovric), Zemura (39' st Kamara); Pereyra; Success (39' st Lucca). A disp.: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Tikvic, Zarraga, Quina, Aké, Camara, Pafundi. All.: Cioffi



Arbitro: Sacchi



Marcatori: 17' st rig. Pereyra (U)



Ammoniti: Krunic (M), Perez, Kabasele (U)