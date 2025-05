Il Bologna ha battuto 1-0 il Milan nella finalissima di Roma e conquistato la terza Coppa Italia della sua storia, tornando al successo a 51 anni di distanza dall’ultima volta. Dopo un primo tempo equilibrato e molto teso è stato di Ndoye, a inizio ripresa, il gol che ha deciso la serata dell’Olimpico. I cambi di Conceiçao, al contrario di quanto avvenuto venerdì scorso in campionato, non sono bastati a ribaltare le sorti del match. Per i rossoneri prosegue dunque il digiuno che dura ormai dal 2003.

20 settembre 2015, dopo le dimissioni di Tacopina, Saputo diventa l'unico proprietario di un Bologna neopromosso in Serie A e durante la conferenza stampa di presentazione promette:

"Ci sarà una crescita graduale e costante per almeno una decina di anni che porterà il Bologna ad essere al pari delle grandi, comunque in grado di lottare per l’Europa League, per la Champions e per lo scudetto».

Aprile 2024, il Bologna conquista l’aritmetica qualificazione ad una prossima competizione europea.

Maggio 2024, il Bologna si qualifica alla prossima Champions League.

Un traguardo che non raggiungeva dal lontano 1964, sono ben 60 anni d'attesa.

Maggio 2025, il Bologna vince la Coppa Italia 51 anni dopo l'ultima volta ed la qualificazione alla prossima Europa League.

Nel mentre, ha avuto l'intuizione di portare a Bologna un grande dirigente come Sartori.

Ha puntato su Thiago Motta con cui ha raggiunto la qualificazione in Champions League, sostituito da Vincenzo Italiano che ha vinto la Coppa Italia.

Ha investito nel club rossoblù una cifra di quasi 300 milioni di euro (289 milioni il 30 giugno 2024).

Ha rinnovato le strutture come ad esempio il centro sportivo di Casteldebole.

Ha generato tante plusvalenze.

E quest'anno, per la prima volta, chiuderà in utile il bilancio.

Ha gli occhi affamati di vittoria e un’idea ben chiara di che cosa fare del Bologna.

Si, perché è uno dei pochi nel mondo del calcio ad aver mantenuto le promesse.

Complimenti Joey Saputo...