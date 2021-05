Giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aver chiesto al premier israeliano una riduzione significativa della risposta militare israeliana su Gaza, ma Israele ha continuato a bombardare la Striscia e il lancio di razzi di Hamas è ripreso dopo che giovedì ha subito un'interruzione di otto ore.

In una dichiarazione ad una tv americana, un portavoce di Hamas ha ipotizzato un cessate il fuoco entro venerdì. Un ministro israeliano non si è invece sbilanciato sui tempi dichiarando che Israele interromperà la sua offensiva solo quando avrà raggiunto i suoi obiettivi.

Dall'inizio dei combattimenti, le autorità della Striscia hanno dichiarato che sono stati 228 i palestinesi finora rimasti uccisi nei bombardamenti aerei, e le autorità israeliane hanno fissato il bilancio delle proprie vittime a 12.

Mentre gran parte della stampa internazionale tace le responsabilità dello Stato di Israele in relazione alla guerra in atto, è utile riportare la traduzione di un articolo pubblicato dal World Socialist Web Site che ricorda invece l'origine delle responsabilità di quanto sta accadendo in Medio Oriente.

Lunedì, dopo una settimana di bombardamenti della popolazione civile di Gaza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato a dialogare telefonicamente con il presidente israeliano Benjamin Netanyahu dichiarando, secondo le parole ufficiali della Casa Bianca, che "il presidente ha ribadito il suo fermo sostegno al diritto di Israele di difendersi da attacchi missilistici indiscriminati".Quando martedì Biden ha visitato Dearborn, nel Michigan, la città con la più alta percentuale di residenti arabi americani negli Stati Uniti, è stato accolto da migliaia di persone che protestavano contro i crimini che Israele sta commettendo con il sostegno degli Stati Uniti.Quando da un giornalista gli ha chiesto se avrebbe accettato una domanda sul conflitto, mentre stava testando un nuovo camion Ford, Biden ha risposto: “No, non puoi. No, a meno che tu non ti metta davanti alla macchina mentre ti passo sopra".Mercoledì, Biden ha nuovamente parlato a Netanyahu dei "progressi di Israele nel diminuire la forza di Hamas e di altre fazioni terroristiche", aggiungendo di aspettarsi "una significativa riduzione dell'escalation oggi", una richiesta che Netanyahu ha continuato a ignorare, dichiarando di essere "determinato a continuare questa operazione fino a quando il suo obiettivo non sarà raggiunto".La richiesta di Biden di una "riduzione dell'escalation", presentata dai media come un importante cambiamento nella politica statunitense, è uno stratagemma cinico. Dall'inizio del bombardamento, Israele ha ricevuto pieno supporto dagli Stati Uniti e dalle altre maggiori potenze.Il 6 maggio, pochi giorni prima dell'inizio dell'assalto a Gaza, l'amministrazione Biden ha informato il Congresso di aver approvato la vendita di bombe intelligenti JDAM e SDB per un valore di 735 milioni di dollari a Israele, proprio il tipo di munizioni che ora piove sulla popolazione di Gaza. Nell'anno fiscale 2019, gli Stati Uniti hanno fornito 3,8 miliardi di dollari in aiuti militari stranieri a Israele e Israele beneficia di quasi 8 miliardi di dollari in garanzie sui prestiti statunitensi.Gli Stati Uniti hanno usato il loro potere di veto 42 volte per proteggere Israele dalle risoluzioni che censurano la sua condotta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - più della metà dei veti esercitati complessivamente dagli Stati Uniti. Il numero include anche i tre veti recenti sulle risoluzioni che chiedono un cessate il fuoco in relazione all'attuale conflitto.Nel maggio 2011 e nel marzo 2015, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato invitato a parlare al Congresso riunito per l'occasione in sessioni congiunte, dove ha accusato e minacciato i palestinesi.E mentre il governo degli Stati Uniti appoggia Israele senza se e senza ma, i media statunitensi sono impegnati a coprirne le atrocità.L'esempio più eclatante è il Wall Street Journal, che ha difeso apertamente il bombardamento israeliano della scorsa settimana del palazzo dove erano ospitato gli uffici dell'Associated Press, di Al Jazeera e di altri organi di stampa.Il Wall Street Journal ha difeso senza mezzi termini i crimini di guerra di Israele:"Ma chi sta davvero mettendo in pericolo i giornalisti? ... Usare civili e giornalisti come scudi è una tattica comune di Hamas ... Inevitabilmente ci saranno errori in guerra e i civili moriranno, ma è straordinario quanto sia stato intelligente il bersaglio di Israele".L'affermazione che la popolazione sia utilizzata come "scudo umano" è stata usata da parte degli Stati Uniti per giustificare la morte di vittime civili nella Guerra del Golfo, nei bombardamenti della ex Jugoslavia e in quelli dell'Iraq nel 2003. Ora, queste scuse per oscurare i crimini di guerra vengono rispolverate ancora una volta per giustificare l'omicidio di massa da parte dell'esercito israeliano.Gli altri principali giornali americani, pur non immergendo le mani così allegramente nel sangue dei palestinesi come il Wall Street Journal, sono sostanzialmente sulla stessa linea. "Israele non ha dato inizio alla guerra che ora infuria tra essa e Hamas", inizia l'unico editoriale sul conflitto pubblicato dal Washington Post. Questa, ovviamente, è una bugia, poiché gli scontri sono stati innescati dallo sfratto di famiglie palestinesi da un quartiere di Gerusalemme Est da parte di Israele, seguito da incursioni militari israeliane nella moschea di al-Aqsa all'inizio di questo mese.Mentre il Post ha taciuto per lo più sull'attacco contro i palestinesi, la sua macchina di propaganda ha continuato a girare, eruttando editoriali dopo aver condannato Russia e Cina per le loro presunte violazioni dei "diritti umani". Alcuni esempi dovrebbero essere sufficienti:· 16 maggio - "La repressione cinese degli uiguri non è solo culturale, ma anche fisica, secondo un nuovo rapporto" - affermando che la Cina sta compiendo un "genocidio" contro la sua popolazione musulmana.· 17 maggio - "Due possibili teorie sulle origini della pandemia restano valide. Il mondo ha bisogno di sapere" - affermando falsamente che la COVID-19 potrebbe essere stata creata attraverso "esperimenti" presso l'Istituto di virologia di Wuhan, una teoria complottista smentita dall'Organizzazione mondiale della sanità. La Cina, dichiara il Post , "si comporta come se ci fosse qualcosa da nascondere".· 19 maggio - "Apple deve resistere alla tirannia cinese" - accusando la società di Cupertino di collaborare con presunte violazioni della libertà di espressione da parte della Cina e chiedendo ad Apple di smettere di collaborare con il governo cinese e collabori più direttamente con il governo americano.Quanto al New York Times , portavoce dell'establishment del Partito democratico americano, che ha sostenuto le guerre in Afghanistan, Iraq, Libia e Siria, non ha pubblicato un solo editoriale sull'attacco di Israele a Gaza.Questa breve rassegna è sufficiente per stabilire il modus operandi dei media statunitensi. Dalla nascita dell'imperialismo statunitense sulla scena mondiale con la guerra ispano-americana, tutta la politica estera degli Stati Uniti è stata giustificata da accuse emotive sulla tirannia e sui crimini di coloro che miravano alla conquista o allo sfruttamento. E queste affermazioni non hanno proprio avuto alcuna corrispondenza con la tirannia e l'ingiustizia effettive che si verificano in tutto il mondo, gran parte delle quali è sponsorizzata o portata avanti dagli stessi Stati Uniti.Rispondendo alle atrocità di Israele, i personaggi dell'ala "progressista" del Partito Democratico hanno criticato il sostegno di Biden ai crimini di guerra israeliani. Commentando l'attacco israeliano al quartier generale dell'Associated Press a Gaza, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha scritto su Twitter: "Questo sta accadendo con il sostegno degli Stati Uniti... Se l'amministrazione Biden non può opporsi a un alleato, chi può farlo? Come possono affermare in modo credibile di difendere i diritti umani? "Ocasio-Cortez ha ragione quando attribuisce la colpa dei crimini di guerra di Israele a Washington. Ma se la colpa è dell'amministrazione Biden, anche tutti coloro che hanno appoggiato Biden - come la stessa Ocasio-Cortez - portano questa colpa. Il fatto è che Ocasio-Cortez parla come un imbarazzato difensore degli obiettivi imperialisti degli Stati Uniti, preoccupato che la spudorata approvazione dei crimini di guerra aperti da parte di Netanyahu ostacoli la capacità degli Stati Uniti di atteggiarsi a difensore dei "diritti umani".

Pertanto, riconoscere l'apartheid messo in atto da Israele e imporre sanzioni allo Stato ebraico fintantoché non ponga fine alle discriminazioni in atto contro il popolo palestinese è l'unica via per arrivare ad una vera pace in Medio Oriente. Chi non lo ammette o fa finta di non capirlo è semplicemente complice di uno Stato che sulla discriminazione sta fondando la propria esistenza.