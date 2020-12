Il prossimo 13 dicembre, domenica, la regione Lombardia entrerà in fascia gialla.

Lo ha annunciato ieri il presidente Attilio Fontana:

«Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla.Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore.Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi.Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio.Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus. Forza Lombardia!»

Per la cronaca, i tamponi effettuati nell'ultimo periodo dalla Lombardia sono circa la metà di quelli che la stessa regione aveva effettuato nei giorni scorsi: l'ultimo dato ha registrato 2.093 nuovi casi di contagio su 24.229 tamponi effettuati.

La regione Veneto, con circa la metà della popolazione presente in Lombardia, mercoledì aveva effettuato 20.117 tamponi rilevando 4.197 nuovi contagi.

Pertanto, il passaggio da zona arancione a zona gialla comporta alcuni cambiamenti su ciò che si può o non si può ancora fare, ma come dimostrano i dati sopra indicati comporta anche la possibilità di una ripresa del contagio.

Entrambe le fasce hanno in comune il coprifuoco (dalle 22 di sera alle 5 di mattina), ma in zona gialla sono consentiti gli spostamenti tra comuni e persino regioni diverse senza autocertificazione. I negozi restano aperti e così i bar e i ristoranti, almeno fino alle 18...