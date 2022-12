CHIARA TAIGI - Artista Leggendaria

Il ritorno della Musica senza Confini

Chiara Taigi è stata definita "Artista Leggendaria" dalla critica e dalla TV, dopo aver cantato nuovamente al Festival Internazionale di Musica 2022 "Palazzi di San Pietroburgo" come ospite d'onore in un concerto celebrativo, accompagnata magistralmente al pianoforte dal M° Anastasia Kostenko, con il Direttore Artistico Maria Safaryants.

Ha cantato inoltre, diretta dal noto M° Fabio Mastrangelo nel duplice ruolo anche di Direttore Artistico, accompagnata dalla grande orchestra del Teatro Music Hall di San Pietroburgo, un imponente teatro con oltre 2800 posti.

Chiara Taigi ha cantato ed interpretato due opere che dimostrano una strabiliante duttilità vocale passando dal drammatico ruolo dell'Aida di Giuseppe Verdi alle agilità di coloratura nel ruolo di Rosina del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini riscuotendo una travolgente risposta del pubblico.

Le sue esibizioni hanno avuto un tutto esaurito anche in questa occasione ed è stata intervistata come ospite speciale ad una importante trasmissione televisiva nazionale in occasione del Santo Natale.

Chiara Taigi ha desiderato essere presente come ospite d'onore, per il rispetto del pubblico, per portare i valori e le emozioni in musica della Lirica e della cultura Italiana nel mondo, oltre ad accogliere un messaggio internazionale ed un liguaggio universale che solo la musica può donare.

Si ringrazia il Direttore Artistico Maria Safaryants per la importante gestione artistica e creazione di grandi eventi del Festival dei Palazzi.

Si ringrazia inoltre il Direttore Artistico M° Fabio Mastrangelo per il contributo artistico ed organizzativo negli innumerevoli ruoli di rappresentanza di alto livello, vissuto nel vessillo della Cultura Italiana nel mondo.

Un particolare ringraziamento e riconoscimento al M° Anastasia Kostenko per la grande sensibilità ed abilità artistica che esprime con grande passione ed interpretazione pianistica.



