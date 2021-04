"Thoroughly broken and corrupted institution".

In tal modo, l'ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva definito Fatou Bensouda, procuratore della Corte Penale Internazionale, nei confronti della quale l'amministrazione Trump aveva imposto delle sanzioni per aver consentito di avviare delle indagini su presunti crimini di guerra compiuti da parte degli Stati Uniti in Afghanistan e da parte di Israele, alleato Usa, nei Territori occupati.

La CPI aveva definito tali sanzioni un attacco alla giustizia internazionale e allo stato di diritto.

Nelle scorse ore, il segretario di Stato americano dell'amministrazione Biden, Antony Blinken, ha annunciato di aver annullato le sanzioni imposte contro Fatou Bensouda, definite tra l'altro inadeguate ed inefficaci, ed altri membri della CPI cui erano state applicate restrizioni sul visto d'ingresso negli Usa.

Blinken ha aggiunto che Washington continua ad essere in forte disaccordo con le decisioni prese dalla CPI su Afghanistan e Palestina, ritenendo però che i contrasti vadano affrontati con altri metodi rispetto all'imposizione di sanzioni.

Gli Stati Uniti non riconoscono la Corte Penale Internazionale.

Fatou Bensouda lascerà l'attuale incarico a giugno e sarà sostituita da Karim Khan, avvocato britannico esperto nel rispetto dei diritti umani.