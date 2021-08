Piemontese, classe 1987, l'atleta Chiara Micco parteciperà questo week end alla “UROBORO SUMMER COMPETITION 2021” parte integrante del calendario Ufficiale F.I.P.E come competizione di interesse nazionale nell'ambito del progetto Sthenathlon, competizione di interesse nazionale nell'ambito del progetto Sthenathlon e parte integrante del calendario Ufficiale F.I.P.E

Chiara Micco nasce a Casale Monferrato da una famiglia di hockeisti su prato. Nipote del Dottor Umberto Micco, olimpionico nel 1956 a Helsinki, infallibile goleador del GUF Genova nel 1942, fondatore e bandiera della U.S. Moncalvese, vicepresidente della federazione italiana Hockey, proprio come il nonno è sempre stata una sportiva, diventando giovanissima talento e colonna portante dell’hockey aleramico. Con la moncalvese femminile ha portato a casa uno scudetto nelle giovanili e ha vestito la maglia della nazionale, dalla under 16 sino alla presenza in nazionale A, disputando due campionati europei nelle giovanili.

Ora Chiara alterna l'allenamento all'attività di personal trainer e istruttrice di CrossFit (sport da poco sbarcato da oltreoceano in Italia affermandosi come fenomeno fitness tra socialize e vip) presso il “box” Crossfit Alfieri di Asti. La sua smoderata passione per lo sport e per l’agonismo l’hanno spinta dunque a cimentarsi come atleta anche in questo sport, vedendola competere in gare di interesse nazionale. Dopo aver superato la qualificazione a marzo tra 100 atlete di tutta Italia, questo weekend Chiara parteciperà alla “UROBORO SUMMER COMPETITION 2021”vestendo dunque la maglia del Crossfit Alfieridi Asti, sostenuta dalla Associazione Narconon Piemonte Onlus.

500 atleti, suddivisi in 8 categorie a seconda del livello e dell’età gareggeranno il 6-7-8 agosto a Brindisi. Chiara Micco, grazie all’ottimo risultato effettuato in qualifica, è risultata tra le prime 20 atlete in Italia e quindi parteciperà nella categoria più alta, definita Élite, con colleghe di altissimo livello quali Catalina Chelmus, atleta dei CrossFit Games e Antea Longo, atleta di interesse europeo.