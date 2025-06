C’è una linea invisibile che unisce le grandi anime della musica. Renato Zero, da sempre interprete libero e visionario, la segue, ancora una volta, nel suo viaggio, attraverso i brani dei suoi grandi miti planetari.

A partire da venerdì 20 giugno, saranno disponibili, su tutte le piattaforme digitali, per Tattica, due nuove tracce che arricchiscono questo ambizioso progetto:

“Un’avvincente scommessa”, interpretazione inedita di Eloise, il brano scritto da Paul Ryan e lanciato da suo fratello Barry Ryan che, negli anni ’60, fece il giro del mondo, con il suo pathos fuori dal tempo.

“E meno male che non siamo dèi”, intensa rilettura di Can’t Help Falling in Love, classico immortale che ha attraversato le voci e i cuori, da Elvis Presley a oggi.



Due nuove creature emotive che, pur conservando l’anima originale, ne acquisiscono una nuova, interamente zeriana.

I due brani saranno pubblicati anche in uno speciale 45 giri da collezione, in edizione limitata e numerata, in uscita il 27 giugno e disponibile dal 20/6, per il pre-order: un oggetto prezioso, per chi ama la musica che parla al cuore, senza tempo né confini.

Pubblicazione dopo pubblicazione, Renato Zero continua a costruire il suo personale atlante musicale dell’anima, un percorso fatto di gratitudine, studio, libertà e profondo rispetto per chi - con le note - ha insegnato al mondo a sentire.