Le urne aperte fin dalle 7 del mattino chiuderanno alle 22 ora locale nei 650 collegi elettorali del Regno unito dove si voterà nuovamente per eleggere un nuovo Parlamento, dopo l'ennesimo stallo sulla Brexit.

Primo tra i leader dei partiti maggiori a presentarsi al voto è stato Boris Johnson, accompagnato dal suo "pooch", Dilyn... non certo una stravaganza, visto che sui siti britannici ci sono gallerie di cani "acconciati" per l'occasione che hanno accompagnato alle urne i loro padroni.

Per quanto riguarda l'affluenza, le code davanti a molte "polling station" dimostrano che il voto odierno è molto sentito dagli elettori.

Le previsioni danno per favorito il partito conservatore, ma gli ultimi sondaggi indicavano un progressivo riavvicinamento del Labour, anche se il gap da colmare è sicuramente importante.

Così, dando per scontata la vittoria dei tories, la domanda che tutti si pongono in attesa del primo exit poll, che per l'Italia sarà alle ore 23, è quanti seggi riuscirà a conquistare Johnson e se il loro numero potrà garantirgli una maggioranza certa per far approvare il suo piano per la Brexit oppure no... senza dimenticare che gli unionisti nord irlandesi difficilmente potranno appoggiarlo, dato che non avevano gradito le modalità con cui voleva aggirare l'ostacolo del backstop.

Adesso non resta che attendere i risultati per sapere che evoluzione potrà avere la Brexit, senza dimenticare che in caso di una schiacciante vittoria dei tories, l'ipotesi di una hard Brexit sarebbe più che fattibile.