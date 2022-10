La notevole competenza professionale, la sua notorietà e la profonda umanità del Dr Bomboi hanno certamente contribuito al successo ed al tutto esaurito, in termini di presenze tra le quali moltissimi colleghi di lavoro, nella presentazione in anteprima nazionale all’Auditorium di S. Pancrazio a Tarquinia e nella Sala Marmi dell’Hotel des Epoques di Roma nel quadro di una serie di appuntamenti letterari che prossimamente lo vedranno impegnato nella Tuscia e in Provincia di Roma. Intanto per il romanzo “Vita senz’anima”, che affronta un argomento non facile ma di grande attualità come la Malattia di Alzheimer, iniziale boom di vendite.

Giuseppe Bomboi è il medico-scrittore, neurologo della ASL di Viterbo e responsabile del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze presso l’Ospedale di Tarquinia, autore del libro “Vita senz’anima”.

