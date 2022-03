Non sono arrivate sorprese dal meeting di politica monetaria della Bank of Japan. L'istituto centrale di Tokyo, ha infatti confermato in territorio negativo il costo del denaro, preannunciando che manterrà la sua view ancora "molto accomodante".

Questo approccio segna una forte divergenza rispetto alla direzione che stanno prendendo le altre maggiori banche centrali.

La Federal Reserve e la Bank of England hanno appena aumentato il costo del denaro di 25 punti base. La Banca Centrale Europea, pur non avendo operato strette, le ha comunque preannunciate da qui a qualche mese.