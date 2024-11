FME Education è un Editore specializzato nella creazione di contenuti didattici per la formazione. Progetta risorse innovative, destinate sia all’uso in classe che a casa, con l’obiettivo di supportare la crescita e l’apprendimento dei giovani studenti. La proposta si rivolge a insegnanti, studenti e famiglie, cercando di soddisfare le diverse esigenze di ciascun gruppo.



Imparare divertendosi: la mission di FME Education

Il motto di FME Education, “Imparare divertendosi!”, rappresenta la missione dell’Editore. La convinzione che l’integrazione tra tecnologia e creatività possa trasformare l’insegnamento in un’esperienza coinvolgente e stimolante è alla base dell’approccio metodologico. Tale sinergia rende l’apprendimento più accessibile per gli studenti e facilita il lavoro degli insegnanti. Curiosità e coinvolgimento sono le condizioni necessarie per innescare l’apprendimento e l’offerta di FME Education si basa proprio sulla presentazione di nozioni e informazioni che mettono in campo l’esplorazione, la sfida, il gioco e la scoperta.



FME Education: un’offerta che si rivolge a scuola e famiglia

La proposta di FME Education parte dal principio che la condivisione sia alla base della conoscenza e della crescita. Sono due i luoghi elettivi della formazione a cui l’Editore si rivolge: la scuola e la famiglia. Essere un partner di insegnanti e genitori è il principale obiettivo, raggiungibile attraverso la sinergia di tre anime forti di FME Education. Ci sono infatti un team editoriale comprendente autori, redattori, docenti, creativi e consulenti; un gruppo tecnico formato da sviluppatori, grafici e programmatori; una squadra di esperti di formazione (docenti, pedagoghi e formatori) a cui l’Editore si rivolge sia per avere una consulenza per lo sviluppo di nuovi prodotti, che per affidare loro le attività di formazione sulle risorse e i servizi svolti quotidianamente nelle scuole.