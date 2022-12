Ieri vi abbiamo parlato di Yozot e del suo stile unico al mondo con l'utilizzo del latino classico per comporre le sue poesie e canzoni rap

Oggi vi parleremo di una fra le sue canzoni più celebri "Lvpa Capitolina" che racconta la sua città Roma ,attraverso il mito e la leggenda antica attualizzandone il contenuto

Il mito di Romolo e Remo figli di Marte e Rea Silvia e la lupa è qui narrato e interpretato non dal punto di vista dei fratelli, ma della lupa loro nutrice

Una punto di vista che fa trapelare il senso della famiglia, soprattutto quella non convenzionale nella canzone di Yozot, un inno all amore in generale senza nessuna distinzione di genere e orientamento

Ma Lvpa Capitolina cela anche un profondo intento Animalista e ambientalista a difesa di questi meravigliosi animali i lupi, che da qui a qualche decennio stanno ripopolando le campagne intorno alla capitale

Un inno insomma alla salvaguardia di questo splendido animale

Ma Lvpa Capitolina di Yozot è anche tanto altro: