Con l’estate alle porte e la fine delle scuole, i più piccoli potranno vivere avventure all’aria aperta all’insegna del gioco, della scoperta e del gusto. In Tuscia, tutti i weekend di giugno, saranno proprio dedicati alle famiglie ed ai bambini gli ultimi appuntamenti di Tuscia Experience, promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo. Tante le attività, i laboratori e le occasioni per esplorare il meraviglioso territorio viterbese con tutta la famiglia.

Ogni fine settimana di giugno, proseguono le attività per tutta la famiglia, in continuità con il fitto programma di turismo esperienziale promosso con Tuscia Experience da marzo 2021.

I numerosi workshop nelle botteghe artigiane e le visite nelle aziende agricole, saranno l’occasione per apprezzare la semplicità di antichi gesti che, tramandati di generazione in generazione, conservano ancora la sapienza delle mani e la consapevolezza derivante dal contatto con la natura. Per i bambini, finalmente liberi dopo un lungo periodo di chiusure e isolamento, le giornate estive potranno trascorrere fra gli ulivi e gli animali della fattoria.

I fine settimana di giugno saranno anche l’occasione di concedersi delle emozionanti escursioni e vivere nuove avventure all’aria aperta, godendo del paesaggio vario ed incantevole della Tuscia, su itinerari per tutti i livelli e da percorrere con tutta la famiglia. Zaino in spalla, sarà possibile lasciarsi guidare attraverso i paesaggi viterbesi - fra castelli e faggeti, valli ed alture - a piedi, in bicicletta oppure a cavallo, in una giornata all’insegna del turismo lento, che riempie gli occhi e fa assumere al viaggio una nuova dimensione, che rispetta la natura e i tempi dei bambini.

Proprio ai più piccoli è dedicata la giornata del 19 giugno; dalle 10.00, alle porte di Viterbo, la Fattoria Solidale di Alice accoglierà le famiglie per una full immersion nel mondo della produzione agricola solidale. Durante la visita, i bambini potranno avvicinarsi al mondo rurale, scoprirne i cicli e vivere una giornata indimenticabile all’aria aperta, dalla passeggiata nell’orto e nel frutteto, alla raccolta e alla merenda con prodotti locali.

Tuscia Experience è promosso da Camera di Commercio di Viterbo. Info e prenotazioni [email protected] e su www.tusciawelcome.it