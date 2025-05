Le imprese artigiane, cuore pulsante dell’economia italiana, trovano finalmente un alleato concreto con il ritorno di Artigiancassa. Questo storico marchio, che dagli anni ’50 ha accompagnato la crescita del nostro Paese, rinasce sotto l’egida dello Stato grazie a un’operazione strategica che vede protagonista Mediocredito Centrale, la banca pubblica controllata da Invitalia e, di conseguenza, dal Ministero dell’Economia. Un segnale chiaro: lo Stato torna a sostenere con forza chi ogni giorno, con mani sapienti e idee innovative, dà vita al Made in Italy.

Un’operazione per gli artigiani L’operazione si concretizza con l’acquisizione congiunta di Bga Spa: l’80% è stato rilevato da Mediocredito Centrale, mentre il restante 20% è in mano ad Agart, società partecipata dalle principali associazioni dell’artigianato come Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fedart Fidi, che custodisce il marchio Artigiancassa. Questo non è solo un accordo finanziario, ma una vera e propria missione: rispondere alle esigenze di credito di 1,27 milioni di imprese artigiane, che rappresentano il 21,3% delle aziende italiane e danno lavoro a 2,64 milioni di persone. Numeri che raccontano una realtà fatta di passione, tradizione e innovazione, spesso trascurata dalle grandi banche. Artigiancassa, infatti, si propone di colmare un vuoto. Negli ultimi decenni, le privatizzazioni e la crescente concentrazione del settore bancario hanno relegato gli artigiani ai margini, con difficoltà di accesso al credito per finanziare progetti, rinnovare macchinari o affrontare le sfide della modernizzazione. Oggi, grazie a questa operazione, si apre un canale dedicato, semplice e vicino alle esigenze dei piccoli imprenditori.

Una rete sul territorio

Uno degli aspetti più concreti di questa rinascita è la creazione di circa 300 Artigiancassa Point sparsi in tutta Italia. Questi sportelli saranno luoghi dove gli artigiani potranno non solo richiedere finanziamenti, ma anche ricevere supporto per sviluppare i loro progetti. Che si tratti di un laboratorio di ceramica, di una falegnameria o di un’azienda che produce eccellenze alimentari, ogni imprenditore troverà un punto di riferimento per trasformare le proprie idee in realtà. A sostenere tutto questo c’è la solidità di Mediocredito Centrale, che garantirà un flusso di finanziamenti stabile e affidabile, superando i limiti delle singole centrali artigiane.

Per chi, come me, vive ogni giorno a contatto con le imprese artigiane, questa iniziativa rappresenta una svolta. Le piccole realtà, spesso a conduzione familiare, sono il tessuto connettivo delle nostre comunità: creano occupazione, tramandano saperi, valorizzano i territori. Ma troppo spesso si scontrano con ostacoli burocratici o con un sistema bancario che guarda altrove. Artigiancassa non è solo un’istituzione finanziaria: è un simbolo di attenzione verso chi, con il proprio lavoro, tiene alta la bandiera dell’Italia nel mondo.

La politica al servizio dell’economia reale

Questa operazione ha anche un forte valore politico. Dimostra che quando lo Stato e le associazioni di categoria lavorano insieme, si possono ottenere risultati concreti. È un esempio di come la politica possa e debba essere al servizio dell’economia reale, quella fatta di persone, di sudore, di sogni che diventano imprese. Non è un caso che Fratelli d’Italia, da sempre vicina al mondo produttivo, abbia sostenuto con forza questa iniziativa, riconoscendo negli artigiani una risorsa strategica per il futuro del Paese.

“Come membro del dipartimento nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, vedo in Artigiancassa un’opportunità straordinaria per le nostre realtà locali. L’Italia è ricca di eccellenze artigiane e con gli Artigiancassa Point, i nostri imprenditori avranno finalmente un punto di riferimento concreto per crescere, innovare e competere. Questo è il momento di credere nei nostri artigiani: sono loro il motore della nostra economia, e noi siamo al loro fianco per costruire un futuro di prosperità e orgoglio italiano.”