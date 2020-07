Dario FashionBlogger dal sogno di Beautiful alla ricerca dell’anima gemella sul web.

Dario Schellino è un uomo rubizzo e gioviale di Desio, che dopo essere rimasto disoccupato ha deciso di aprire su Facebook e Instagram dei profili ottenendo in pochi mesi rispettivamente oltre 111 mila e 31 mila follower in cui propone outfit pensati per includere nel mondo del fashion i mercatini rionali, le giacche da bazar cinese in polietilene, le scarpe correttive.

Sulle sue pagine, ogni outfit è corredato da una descrizione accurata che illustra come e dove indossarlo, servizio di bodyguard per vip , consigli fitness.







Ovviamente il lato ironico del personaggio è palese. Il concetto è basato sulla quotidianità e sul prendere in giro e creare parodie dei veri personaggi.

Intanto Dario si sente pronto per incontrare l’amore e annuncerà proprio sui social l’apertura dei casting per diventare la papabile fidanzata.

Siete pronte per conquistare il suo cuore?