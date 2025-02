Sabato 1° marzo, a chiusura dei tre giorni di Musica sostenibile: ambiente, comunità, qualità della formazione, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita il Premio ADUIM 2024, promosso dall’Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica per valorizzare le migliori produzioni musicali nate dall’interazione tra ricerca musicologica e prassi esecutiva.

La giuria del Premio ha assegnato il riconoscimento al progetto Sabbato Sancto. Lamentationes et Responsoria, nato su iniziativa della Fondazione Guido d’Arezzo, in cui il rigore filologico si coniuga con l’eccellenza esecutiva. Il CD, edito dall’etichetta Arcana (2023), rappresenta una riscoperta delle opere inedite di Paolo Aretino (1508-1584), restituite al pubblico grazie al lavoro di ricerca e analisi condotto dallo studioso Rodobaldo Tibaldi (Università di Pavia-Cremona) in stretta collaborazione con l’Ensemble Odhecaton. La produzione incarna perfettamente lo spirito del Premio ADUIM, che premia il valore della ricerca musicologica quando questa si traduce in un rinnovato approccio interpretativo.

La serata, condotta dal Prof. Luca Aversano (Università Roma Tre) e dalla Prof.ssa Susanna Pasticci (Sapienza Università di Roma), vedrà in apertura, alle 19.00, la tavola rotonda “Contrappunti alla mente: il pensiero musicologico nelle pratiche esecutive della musica vocale”, coordinata da Marco Bizzarini (Università Federico II di Napoli).

Alle 19.45, il mezzosoprano di fama internazionale Monica Bacelli consegnerà il premio all’Ensemble Odhecaton, diretto da Paolo Da Col, alla presenza del direttore artistico di Arcana Giovanni Sgarìa e del musicologo Rodobaldo Tibaldi. Al termine della cerimonia, Odhecaton eseguirà un concerto con musiche di Josquin Desprez, Paolo Aretino, Carlo Gesualdo e Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Il Teatro Palladium è stato scelto ancora una volta come sede del Premio ADUIM per la sua identità di spazio universitario dedicato alla ricerca e alla produzione artistica, in un incontro di linguaggi tra musicologia e contemporaneo.

Oggi presieduta dal Prof. Luca Aversano, l’ADUIM (Associazione fra i Docenti Universitari Italiani di Musica) si è costituita nel gennaio del 1994 allo scopo di promuovere lo sviluppo delle discipline musicali nell’ambito dell’Università italiana in rapporto alle esigenze della collettività. Le attività dell’associazione hanno accompagnato l’importante crescita della musicologia in ambito universitario nel corso degli anni Settanta e Ottanta, fronteggiando le numerose questioni derivanti da questo rapido processo di sviluppo: non soltanto in seno ai singoli atenei, ma anche nella costruzione di un rapporto con le altre aree disciplinari per tutto ciò che riguarda le strategie e le decisioni ministeriali.

La giuria del Premio ADUIM 2024 è composta da Marco Bizzarini (Univ. Federico II di Napoli), Fulvia Caruso (Univ. di Pavia/Cremona), Antonella D’Ovidio (Univ. di Firenze), Dinko Fabris (Univ. della Basilicata), Andrea Malvano (Univ. di Torino), Gianluigi Mattietti (Univ. di Cagliari, presidente) e Susanna Pasticci (Sapienza Univ. di Roma).

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per info: [email protected]

Teatro Palladium dell'Università Roma Tre - Piazza Bartolomeo Romano, 8, Roma