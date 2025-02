Spider-Man, icona Marvel per eccellenza, non è solo un supereroe, è un fenomeno culturale che ha incantato generazioni con le sue avventure, sia nel live-action che nell'animazione.

Dalla celebre trilogia di Sam Raimi (2002–2007) con Tobey Maguire, alla rivoluzionaria saga - interrotta prematuramente - di The Amazing Spider-Man (2012–2014) con Andrew Garfield, fino all'intramontabile presenza nel Marvel Cinematic Universe, a partire da Captain America: Civil War (2016) fino a Spider-Man: No Way Home (2021) con Tom Holland, l'Uomo Ragno ha fatto la storia del cinema al box office.

E non finisce qui: i film d'animazione come Spider-Man: Un nuovo universo (2018) e Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) testimoniano quanto questo eroe continui a reinventarsi, lasciando presagire innumerevoli nuove avventure all'orizzonte.

Ma c'è di più… un lato sorprendente e inaspettato di questo mito. Tra le tante versioni e parodie, spicca per originalità e successo Italian Spiderman, una webserie australiana che, nel 2008, si è trasformata in un autentico fenomeno di culto. Frutto della creatività del regista italo-australiano Dario Russo, appassionato dei B-movie italiani degli anni '60 e '70, Italian Spiderman è una parodia irriverente che rende omaggio al trash e ai cliché dei fumetti di supereroi. Curioso di scoprire i retroscena e le particolarità di questa inaspettata rivisitazione?