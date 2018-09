Si allarga l'inchiesta sul giudice Kavanaugh. L'FBI sente una seconda donna che lo aveva accusato

John Clune è l'avvocato di Deborah Ramirez, un'altra donna che aveva accusato il giudice Brett Kavanaugh, candidato da Trump a ricoprire il seggio vacante di giudice alla Corte Suprema degli Stati Uniti, di atti osceni.

L'avvocato Clune ha dichiarato che l'FBI ha contattato la sua cliente. A questo punto l'inchiesta dell'FBI non sarà più legata al caso Ford, la professoressa che giovedì in una udienza al Senato aveva accusato Kavanaugh di aver tentato di violentarla.

E per quanto riguarda la Ramirez, qual è l'accusa? Lei sostiene che Kavanaugh le abbia mostrato il pene durante una festa, dove si era bevuto ed anche molto, in un dormitorio della Yale University quando i due erano studenti universitari. Anche in questo caso Kavanaugh ha negato che il fatto sia mai accaduto.

Riguardo all'allargarsi dell'inchiesta, Trump ha commentato via social, ovviamente alla sua maniera, che quanto riportato dalla NBC in relazione al fatto che lui avrebbe limitato l'indagine dell'FBI alla sola accusa della professoressa Ford era falso. L'FBI ha la facoltà di sentire chiunque ritenga opportuno.





NBC News incorrectly reported (as usual) that I was limiting the FBI investigation of Judge Kavanaugh, and witnesses, only to certain people. Actually, I want them to interview whoever they deem appropriate, at their discretion. Please correct your reporting!