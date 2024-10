Qualche giorno fa, un esponente della propaganda israeliana pagato dagli abbonati Rai, tale Claudio Pagliara, ha avuto il coraggio di dire che l'esercito israeliano che ha invaso il sud del Libano stava attuando la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, facendo intendere - forse ritenendo di rivolgersi a dei deficienti - che stesse agendo sotto le direttive dell'ONU. Se il comico Pagliara, difficile definirlo giornalista, invece che alla Rai avesse avuto il coraggio di dire tale bestialità in una emittente che fa giornalismo e non propaganda, nel giro di 24 ore si sarebbe trovato senza lavoro.

Perché questa premessa? Perché a questo punto è logico chiedersi come potrà giustificare stavolta il nuovo crimine dello Stato ebraico che ha bombardato Aitou, una località nel nord del Libano, a maggioranza cristiana, uccidendo almeno 21 persone, civili. Nell'attacco è stata colpita una casa che era stata affittata a famiglie di sfollati, ha detto alla Reuters il sindaco della città, Joseph Trad.

Ma non c'è da stupirsi delle atrocità dell'esercito dello Stato ebraico, viste quelle di cui ha dato prova a Gaza. Inoltre, il piccolo Hitler, Benjamin Netanyahu, deve vendicarsi del colpo subito - a livello d'immagine - con il drone con cui Hezbollah ha colpito la brigata Golani, uccidendo 4 militari e ferendone circa 70.

Inoltre, oggi, Hezbollah ha tenuto in allarme quasi un terzo degli israeliani con attacchi che hanno interessato il porto militare di Haifa e il centro di Israele, compresa l'area di Tel Aviv. E non bisogna dimenticare le difficoltà dell'IDF a Gaza, con le brigate Qassam che pubblicano video in cui fanno esplodere i Merkava e colpiscono militari dell'IDF.

Per questo, è da ritenere che gli ultimi schiaffi ricevuti dovranno essere fatti assorbire all'opinione pubblica israeliana con attacchi, da parte dello Stato ebraico, ancor più eclatanti di quelli portati finora. Pertanto, si annunciano nuove stragi di civili in Libano... senza dimenticare che dovrebbe essere ormai imminente l'attacco nei confronti dell'Iran, che segnerà l'avvio del conflitto anche con Teheran.

Quello che ancor non ci è stato spiegato è perché i "terroristi" palestinesi e pro Pal attaccano i militari, mentre il morale esercito dello Stato ebraico fa strage di civili?





Crediti immagine: x.com/EyeonPalestine/status/1845820631352295520/photo/3