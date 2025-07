"Abbiamo appreso con grande dispiacere del raid che ha colpito la parrocchia di Gaza. Desideriamo confermare la nostra vicinanza a tutta la Chiesa cattolica della Terra Santa, in particolare al Patriarca, card. Pierbattista Pizzaballa, e al parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, rimasto ferito nell'attacco. A nome di tutti i Vescovi della Toscana desidero ancora una volta ribadire l'importanza di lavorare per costruire la pace, unico strumento per tutelare soprattutto le persone innocenti e civili, troppo spesso vittime del conflitto".

Questo è quanto dichiarava il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, in una nota della sua curia, l'Arcidiocesi di Siena Colle di Val d'Elsa Montalcino il 18 luglio.

Successivamente, in una intervista rilasciata a La Stampa, il giudice della Cassazione Vaticana, arcivescovo di Siena e Montepulciano e membro del consiglio permanente della CEI ha preso posizione apertamente con una chiarezza che non lascia spazio ad ambiguità definendo così quanto sta accadendo a Gaza: "Siamo oltre la follia. È all'opera il male più sfrenato e senza logica".

"C'è chi si è stracciato le vesti leggendo la parola genocidio usata da Francesco in un libro. Ma a Gaza siamo oltre la follia. È all'opera il male più sfrenato e senza logica. L'uccisione di bambini in fila per un pugno di riso grida giustizia a Dio. ... Ormai il masso è rotolato e si è azzerata qualunque giustificazione geopolitica. ... Di fronte all'attuale escalation di nefandezze nessuno dice più che sia giusto che Israele si difenda. La strage degli innocenti grida vendetta al cielo. Non ci può più tirare indietro dal denunciarlo".

Non è più questione di strategie geopolitiche, né di autodifesa... ogni pretesto è ormai crollato di fronte alla realtà di una carneficina inaccettabile:

"Benjamin Netanyahu non si ferma perché è un tiranno che persegue un cupo e sanguinario disegno di potere. A parte Donald Trump, a cui interessa solo vendere armi, nessuno accetta più le sue auto-legittimazioni. L'altra sera all'abbazia cistercense di San Galgano, la Caritas ha organizzato un concerto di beneficenza. Alla fine è venuta a parlarmi una signora della comunità ebraica quasi in lacrime, con tono di scuse. L'ho abbracciata e le ho risposto che non c'entra nulla l'appartenenza religiosa. Come fa a guardarsi allo specchio chi si macchia di atrocità del genere e ha decine di migliaia di vittime sulla coscienza? Non c'è nulla di ragionevole in una carneficina, è la malvagità che prende campo e spazza via il senso di umanità".

Lojudice non risparmia critiche a chi porta avanti l'offensiva:

"Nessuna violenza può strumentalizzare il nome di Dio. A Gerusalemme ho sentito frange fondamentaliste farsi scudo delle Scritture per calpestare i diritti umani. In realtà non c'è più modo di tentare una spiegazione. La lettura fondamentalista della Bibbia richiama la distruzione totale del nemico? Una mistificazione perché si parla di abbattere il male non di sterminare bambini. Quando si stravolge l'Antico Testamento gli si fa dire ciò che si vuole. Non tutti gli ebrei lo fanno. In Israele sono ora al comando settori integralisti che uniscono il fondamentalismo a politiche di estrema destra, alla folle ricerca del potere assoluto. Il diritto della forza umilia la forza del diritto. Per colpa di scelte dissennate commettono le stesse atrocità compiute su di loro. Se non si ferma il tiranno non se ne esce. La vita ha perso qualunque valore rispetto al tornaconto economico dell'industria di morte e alla ricchezza usata come sopraffazione".

Neanche i luoghi sacri vengono risparmiati:

"Si colpisce tutto senza fare distinzioni. Netanyahu ha dovuto chiedere scusa [ma solo perché glielo avrebbe imposto in una telefonata Donald Trump secondo la stampa israeliana, ndr] e in un clima avvelenato un fatto simile non conveniva a nessuno. Il cristianesimo ha una forza travalica ogni confine. Abbatte i muri dell'odio ai quali Francesco prima e Leone adesso oppongono i ponti del dialogo. Il sogno di vedere Gaza pacificata è stato negato a Bergoglio, speriamo che dall'alto ci aiuti a realizzarlo. Non c'è da interrogarsi sulle cause di azioni criminali come quelle nella Striscia. Il dispiegarsi di una violenza cieca e crudele si riverserà per decenni sulle generazioni seminando discordia. La presenza cristiana si staglia come un'oasi profetica che testimonia la possibilità di un altro modo di vivere sulla stessa terra".

Infine, il cardinale affronta il cuore del problema: la distruzione della dignità umana e l'appello finale è inequivocabile:

"Non è cacciando un popolo che si pacifica una terra. Lavorare insieme è l'unico strumento per tutelare gli innocenti. Ciò che ho visto in Terra Santa non è accettabile, è una devastazione etica e materiale che ti scava dentro e non dimentichi più. A Gaza sono i civili le vittime del conflitto e la dignità umana è calpestata ogni giorno di più. Dobbiamo mobilitarci per fermare la tragedia di una guerra orribile, sempre più insensata e totalmente priva di ogni giustificazione umana e morale. Non possiamo permetterci di dimenticare che non vengono colpiti bersagli, ma persone con un'anima e una dignità. L'uso e il possesso di armenti in grado di radere al suolo la “casa comune” è un abominio per il quale arriverà il giudizio divino".