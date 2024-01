Il recente verdetto dei Critics Choice Awards e quelli dei Golden Globe hanno aperto ufficialmente una sfida per la categoria Miglior attore ai prossimi Oscar. Da un lato c’è Cillian Murphy per la sua apprezzata performance in Oppenheimer e dall’altro Paul Giamatti per la sua incredibile prova nella commedia agro-dolce The Holdovers - Lezioni di vita.

L’unico che potrebbe inserirsi in questa sfida è Bradley Cooper per Maestro anche se finora non ha brillato durante l’Awards Season. Lo insegue Colman Domingo per il film Rustin. Tutti e 4 hanno conquistato la candidatura ai premi chiave.

Quanto al 5° nome la gara è ancora combattuta tra 2 attori che potrebbero farcela.