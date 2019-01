Ema Stokholma il 26/1 al #Costez di Telgate (BG)... e due party scatenati all'Hotel Costez di Cazzago (BS) il 25/1 e il 26/1

Tra il 25 ed il 26 gennaio 2019 tra l'Hotel Costez di Cazzago (BS), dj bar in Franciacorta e il grande #Costez a Telgate (BG), super disco sempre piena di show si continua a muoversi a tempo con stile.

Venerdì 25 all'Hotel Costez di Cazzago in console il team è rodato, ovvero ci sono Steven Nicola in console e Brio alla voce. La sera dopo nel disco bar, uno dei luoghi più vivaci di tutta la Franciacorta, invece, i protagonisti musicali sono NZ dj, Mapez voice.

Chi invece vuol ballare forte in una grande disco sempre scatenata, sabato 26 gennaio può fare quattro salti al #Costez di Telgate BG), visto che qui torna da protagonista Ema Stokholma, dj girl che fa parte ormai della storia dei party Costez. Con la sua energia e il suo sex appeal sa sempre come trasformare ogni party in un evento da ricordare.

Ema Stokholma - www.facebook.com/ema.stokholma (nella foto) è da tempo tra le protagoniste della scena clubbing italiana. Da tempo collabora come speaker con RadioDue. Ad esempio ha condotto Back2back, un programma che è un mix di musica, curiosità e gossip proposto dai due conduttori dj oggi affronta varie tematiche scottanti, come ad esempio le liti, a volte trasformate in risse, tra celebri musicisti. Ema è nata a Marsiglia e cresciuta a Parigi, ha fatto a lungo la modella (Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Gattinoni) ma è una creatura nottambula che si nutre di musica: dall'hip hop, all'electro, passando per il Funky e la Deep House (…). Guest dj agli Mtv Music Awards italiani, e testimonial Patrizia Pepe, ha fatto pure ballare party di brand come Volkswagen, Vogue, Fiat, Campari, Fashion tv…

25/01 Steven Nicola dj, Brio voice @ Hotel Costez - Cazzago (BS)

26/01 NZ dj, Mapez voice @ Hotel Costez - Cazzago (BS)

26/1 Ema Stokholma @ #Costez - Telgate (BG)



COSTEZ

Eventi Facebook con tutti i dettagli dei party #Costez e Hotel Costez (orari, prezzi etc)

www.facebook.com/CostezOfficial/events/

#Costez, via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello / Telgate

Info 3480978529

Hotel Costez, via Bonfandina - Cazzago (BS) A4: Rovato

info 3335227902

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono... o viceversa.