“Bloom” è la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli.

Da venerdì 26 aprile, sarà in radio ed in digitale, “È La Verità” (prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music), il brano che anticipa l’album di inediti, di prossima uscita.



Da venerdì 19 aprile, il brano è disponibile, in pre-save: http://ada.lnk.to/ELAVERITA

Bloom nasce da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti, di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band. L’idea, che unisce i componenti della band, è quella di immergersi in una fase creativa, dove sperimentare, attraverso il suono un nuovo linguaggio musicale e dove Giusy fa emergere il suo lato più introspettivo. Da qui, il nome Bloom, che significa fioritura e che incarna l’essenza di una nuova vita.

Con Bloom, Giusy Ferreri ha voluto regalarsi uno spazio, al di là della sua carriera, da solista che prosegue parallelamente, per esprimere, in maniera più pura e completa, la sua anima rock, già presente, in pillole e come lato B-Side, in tutti i suoi album, fin dagli esordi. Oltre a essere leader della band, Giusy Ferreri è anche produttrice esecutiva, autrice di tutti i testi e di 7 melodie dei 10 brani, che andranno a comporre il primo album di inediti, dei Bloom, di prossima uscita.

“È La Verità” è un inno all’energia del rock, caratterizzato da una melodia travolgente, viscerale e ipnotica. Il brano arriva, esattamente, a 10 anni dalla pubblicazione del singolo “La Bevanda Ha Un Retrogusto Amaro” (25 aprile 2014), estratto dall’album “L’Attesa”, uno dei brani più iconici della carriera, da solista, di Giusy Ferreri, che mostra la sua anima rock.

Prodotto, registrato e mixato da Steve Lyon, nel Panic Button Studios, a Hampton (Londra) e masterizzato da Andrea De Bernardi, presso Eleven Mastering Studio, “È La Verità” vede Giusy Ferreri alla voce, Max Zanotti al basso, Roberta Raschellà alla chitarra e Alessandro Ducoli alla batteria, con il contributo di Mattia Boschi al violoncello, di Simone D’Eusanio alla viola e al violino e di Floriano Bocchino, per la scrittura delle parti degli archi. Produzione artistica dei Bloom e Steve Lyon.

Giusy Ferreri, dal suo clamoroso esordio, del 2008 ad oggi, ha collezionato risultati unici e straordinari, costruendo una carriera di traguardi e record, tra hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino. Sono innumerevoli i brani che, negli anni, hanno mostrato l’incredibile capacità della Ferreri di interpretare generi e stili più disparati, spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, “Non Ti Scordar Mai Di Me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso”, “Ti Porto A Cena Con Me”, “Partiti Adesso”, “Volevo Te”. Una vita segnata da grandi successi e importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti del panorama italiano quali Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro e molti altri e con Linda Perry. A febbraio 2022, è uscito “Cortometraggi” (Columbia/Sony Music), l’ultimo album di inediti contenente “Miele”, brano con cui l’artista è stata in gara al 72° Festival di Sanremo e i singoli “Gli Oasis Di Una Volta”, “Causa Effetto” “Cuore Sparso” e “Federico Fellini”. Da maggio a settembre 2023, Giusy Ferreri è stata impegnata in un tour, che l’ha vista suonare in giro, per l’Italia, con 25 date, in location particolari. A novembre 2023, pubblica “Il Meglio Di Te”, il brano originale scritto ed interpretato dalla stessa Giusy, per la colonna sonora del film “Il Meglio Di Te”, di Fabrizio Maria Cortese.

Parallelamente, al progetto, con i Bloom, Giusy Ferreri prosegue il suo percorso da solista, con un nuovo tour outdoor che, dal 26 aprile, la vedrà portare, dal vivo, in tutta Italia, le hit che hanno segnato la sua carriera, accompagnata dalla sua band, ormai consolidata, composta da Andrea Polidori (batteria), Gabriele Cannarozzo (basso e moog), Fabiano Pagnozzi (tastiere e synth), Davide Aru (chitarre) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Max Zanotti, cantante, musicista, autore, produttore, nel 1995, forma i Deasonika, con cui pubblica gli album, “L’Uomo Del Secolo” (2000), “Piccoli Dettagli Al Buio” (2004) “Deasonika” (2006 – anno in cui partecipa al Festival di Sanremo), “Tredicipose”. Nel 1996, collabora come cantante, chitarrista e co-autore nella band V.M. 18. Nel 2007, inizia la collaborazione come cantante e autore al progetto discografico “Rezophonic”. Nel 2013, esce “Della Vita Della Morte”, disco e progetto insieme al produttore DJ Myke. Chiusa l’esperienza con i Deasonika e la parentesi solista, nel 2014, forma i Casablanca, gruppo rock/stoner, che ha, all’attivo, 3 album, “Casablanca” (2015), “Pace Violenza O Costume” (2018) e “Il Lato Oscuro” (2022). Nel 2022, forma la band The Elephant Man, pubblicando il primo album “Sinners” che, nel 2023, ottiene la candidatura alle nomination dei Grammy Awards, come Best Alternative Music Album, mentre il video, del singolo “Valerine”, è candidato ai Grammy Awards, come Best Alternative Rock Music Video. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato due album, da solista, “L’Illusione” (2010) e “A Un Passo” (2019). Nella sua carriera, ha collaborato con Enrico Ruggeri, Floriano Bocchino, Alteria, Francesco Setta e molti altri.

Roberta Raschellà si è diplomata al CPM di Milano e alla LIZARD di Torino, con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 2014, fonda la Delay House Of Art, scuola di musica e d’arte. Suona con diversi artisti italiani, in qualità di turnista, in trasmissioni televisive e nei musical Green Day American Idiot e We Will Rock You Italia. Compone e produce musiche e jingle, per emittenti televisive nazionali e per contenuti video. Collabora, da diversi anni, con i marchi D’Angelico Guitars e D’Addario Strings, in qualità di endorser.

Alessandro Ducoli, dopo un percorso, di studio, fatto tra Italia e America, agli inizi degli anni ’90, inizia a suonare, con numerosi artisti, nella scena indie rock italiana, partecipando a molti progetti in studio e live. Si esibisce in date del tour europeo, con la band californiana Go West. Poi, partecipa ad un progetto con Mauro Pagani, dove suona ed è anche produttore artistico. Negli anni successivi, si dedica, principalmente, a unirsi a progetti underground, restando, così, nella scena indie rock italiana. Negli ultimi anni, è il batterista del progetto internazionale The Elephant Man.





Giusy Ferreri

Max Zanotti

Roberta Raschellà

Alessandro Ducoli

