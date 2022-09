La scorsa notte sono stati più di 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra le province di Como e Lecco a seguito delle forti piogge, e persino grandinate, che hanno causato allagamenti in numerose abitazioni e messo in difficoltà i conducenti di alcune vetture.

Stamani i vigili hanno dovuto effettuare un intervento in emergenza, con tanto di squadre fluviali ed elicottero, per due operai rimasti bloccati dall’improvviso innalzamento del fiume Serio, tra Nembro e Pradalunga.

60 gli interventi effettuati in mattinata nel nord-est per le forti piogge in Friuli Venezia Giulia, che hanno interessato soprattutto le province di Trieste e Gorizia, con allagamenti nella zona Sud di Monfalcone.

Sempre questa mattina, il lago di Garda sembrava la scena di un disaster movie hollywoodiano con un'enorme tromba d'aria che si è "materializzata" sulla sponda veronese, tra Sirmione, Peschiera e Pacengo di Lazise, e che per fortuna ha scaricato tutta la sua forza in acqua, senza pertanto causare danni, ma solo una fittissima pioggia mista a grandine.

Non è andata altrettanto bene, invece, a Civitavecchia, dove un'analoga tromba d'aria si è abbattuta sul litorale intorno alle 9:30,nei pressi della centrale elettrica Enel. Ancora in corso la valutazione dei danni, nella cui conta è impegnato il sindaco insieme alla Protezione Civile, che stanno anche fornendo assistenza alla popolazione colpita. Per il momento non si registrano vittime, nonostante veicoli ribaltati, alberi abbattuti, tetti scoperchiati...

Sempre nel Lazio, l'ondata di maltempo ha causato diversi problemi per la pioggia e il vento anche nella province di Roma e Frosinone.