Juventus, stasera Alcaraz a Torino. Domani passaggio al J Medical

Il nuovo acquisto della Juventus Carlos Alcaraz arriverà questa sera, a ridosso del gong del calciomercato, all’aeroporto di Caselle di Torino. Lo sbarco è previsto per le 19.45, quindi nella mattinata di domani andrà a J Medical per ulteriori controlli dopo le visite mediche svolte a Londra nei giorni scorsi.

L’argentino per la sua nuova esperienza in bianconero ha scelto la maglia numero 26. Questo il comunicato con cui la Juventus aveva annunciato il suo ingaggio ed i dettagli economici dell’operazione: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.



Darboe è un nuovo giocatore della Sampdoria

Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata. Ebrima Darboe è un nuovo giocatore della Sampdoria. Di seguito il comunicato del club blucerchiato:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ebrima Darboe (nato a Bakoteh, Gambia, il 6 giugno 2001). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024.

Juventus, Allegri recupera anche Rabiot: il francese in gruppo, con l’Inter ci sarà

Max Allegri recupera anche l’ultimo tassello in vista di Inter-Juve di domenica sera. Adrien Rabiot ha infatti svolto interamente in gruppo l’ultima seduta di allenamento alla Continassa e sarà pertanto a disposizione del tecnico per il big match di San Siro. Il francese ha definitivamente smaltito il problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori contro Lecce ed Empoli e, a meno di sorprese, si riprenderà il posto da titolare a centrocampo al fianco di Locatelli e McKennie.

La Juve si presenterà dunque a Milano praticamente al completo: assenti solo Moise Kean, il cui passaggio all’Atletico Madrid è saltato a causa dei suoi problemi fisici, e il lungodegente Mattia De Sciglio, che sta ancora recuperando dalla rottura del crociato rimediata nella passata stagione.

L’undici per la sfida scudetto è praticamente fatto: Szczesny tra i pali; Gatti, Bremer e Danilo in difesa; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo; Vlahovic e uno tra Yildiz e Chiesa davanti. Al momento il turco sembra in vantaggio, anche perché l’azzurro non gioca titolare dalla sfida di Coppa Italia con la Salernitana del 4 gennaio, ma i prossimi allenamenti potrebbero anche cambiare le carte in tavola.



Napoli: il rinnovo di Kvaratskhelia non è imminente, ma si farà

“Non è vero che stiamo discutendo del rinnovo di contratto, non ci sono discussioni serie in questa fase con il club”. Così Mamuka Jugheli, procuratore di Kvaratskhelia, a un’emittente televisiva georgiana. Ma com’è la situazione al momento in merito al rinnovo dell’attaccante del Napoli tra rumors che raccontavano di richieste ultramilionarie da parte dell’entourage del calciatore? Partiamo da qui, c’è un vecchio patto, una sincera stretta di mano tra il presidente De Laurentiis e Jugheli, siglato all’arrivo a Napoli di Kvaratskhelia: risedersi a un tavolo dopo le prime due annate disputate dal calciatore per ridiscutere i termini finanziari, dopo una profonda analisi delle performance di Kvara. E così sarà: i nuovi contatti tra le parti cominceranno nel giro di qualche settimana per arrivare a definire il nuovo rapporto entro la chiusura della stagione in corso.

Del resto i rapporti tra le parti sono cordiali, consolidati da relazioni personali e canali privilegiati relative al mercato calcistico georgiano e non solo. Al momento l’attaccante percepisce un ingaggio da 1,2 milioni a stagione, meglio appena di Gollini e Natan. Cifra irrisoria rispetto alle prestazioni del georgiano nell’anno dello scudetto, rendimento che però l’attaccante non è riuscito a ripetere con continuità in questa stagione.

Già durante la preparazione estiva in Trentino Jugheli si era incontrato con il presidente De Laurentiis con rumors a raccontare di un raddoppio dell’ingaggio per Kvara sino a 2,5 milioni. Dirigenza però pronta ad un ulteriore sforzo, secondo quanto ci risulta Kvaratskhelia prolungherà il suo rapporto con il Napoli sino al 2028, con riconoscimento economico complessivo compreso tra i 3,5 e i 4 milioni.

La Salernitana dopo Boateng chiude per Pellegrino. Cagliari, ecco Yerri Mina

Il difensore Jerome Boateng ha sostenuto le visite mediche al check up di Salerno, poi accompagnato dal medico sociale Italo Leo si è unito ai compagni di squadra per l’allenamento.

Dopo che la trattativa per il passaggio in prestito di Marco Pellegrino dal Milan alla Salernitana si era arenata per il no della Fifa (l’argentino aveva giocato nella stagione in corso sia per l’Atletico Platense che per i rossoneri), nella serata di mercoledì è arrivato l’ok da Nyon, in quanto il difensore centrale aveva sì vestito la maglia del club argentino a novembre, ma nella coda della stagione ’22-23.

Il Genoa ufficializza l’arrivo dall’Olympique Marsiglia del portoghese Vitinha, attaccante centrale che può giocare anche da seconda punta.

Visite mediche in corso per Marash Kumbulla con il Sassuolo. Il giocatore della Roma si trasferirà in Emilia in prestito secco.

Alle 8.30 è sbarcato a Cagliari Yerri Mina, primo acquisto dei sardi di gennaio. Intanto salgono le quotazioni di Gaetano per il centrocampo, dato lo stallo attuale sulla trattativa Barak (dove si aspetta il via libera della Fiorentina).

L’Hellas Verona sta chiudendo per Stefan Mitrovic, esterno d’attacco serbo classe 2002 della Stella Rossa, e della Nazionale Under 21. Mboula in uscita invece verso il Racing Santander. I gialloblù stanno anche stringendo per Swiderski, attaccante polacco del Charlotte. Presto visite e firma per André Silva e Centonze. Henry è cercato da Gent e Cremonese.



Mercato last minute: Odgaard al Bologna, Barak verso Cagliari

Il Bologna ha definito l’arrivo di Jens Odgaard (nella foto), punta 24enne dell’AZ Alkmaar. Prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni. L’operazione dovrebbe essere ufficializzata in giornata.

Il Cagliari strappa il sì di Barak per il trasferimento in Sardegna. Ora c’è da definire l’operazione con la Fiorentina, pronta a un prestito secco solo dopo aver trovato un sostituto.

Affare fatto per l’arrivo al Sassuolo di Marash Kumbulla. Il difensore della Roma sbarca in Emilia con la formula del prestito secco e oggi sosterrà le visite mediche.

Il Verona ha chiuso per il difensore, Fabien Centonze, terzino destro francese di 28 anni del Nantes. In arrivo anche l’attaccante brasiliano di 26 anni André Silva (23 presenze stagionali, con 9 reti e 2 assist) dal Vitoria Guimarães. Affare da 3 milioni più bonus.

L’Udinese spinge su Nicolás “El Coco” (il bimbo) Valentini, difensore del Boca Juniors. L’interesse mostrato dagli emissari del club friulano è concreto per il centrale classe 2001. Per portarlo in Italia sono necessari 4 milioni di euro.

UFFICIALE - Gaetano al Cagliari in prestito: depositato il contratto

Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore del Cagliari, col suo trasferimento dal Napoli che è stato appena depositato in Lega. Il centrocampista si trasferisce dal Napoli al Cagliari in prestito oneroso (da 200mila euro, ndr), mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani.

In questa prima parte di stagione con la maglia azzurra il classe 2000 ha messo insieme un totale di 13 presenze con 1 gol e 1 assist.