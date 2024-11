Roma, 12 novembre 2024 - I Vertici Sindacali della FE.NA.L.I. - F.N.L. ITALIA esprimono la più profonda solidarietà e il massimo supporto a tutti i Corpi di Polizia Locale del nostro Paese, in particolare a coloro che operano nelle aree maggiormente esposte ai rischi legati alla sicurezza pubblica.

In seguito ai recenti e drammatici episodi di violenza che hanno colpito la Capitale e diverse altre città italiane, i sindacati ribadiscono il loro impegno a fianco degli agenti di Polizia Locale, in particolare ora che il settore è stato posto di fronte a una crescente escalation di difficoltà, non solo in termini di carenze organiche, ma anche di crescente pericolo nelle operazioni quotidiane di servizio.

La proclamazione dello sciopero nazionale per il 12 novembre è una risposta forte e necessaria. È il momento di riflettere sulle condizioni di lavoro, sulla sicurezza degli operatori e sul riconoscimento del fondamentale ruolo che la Polizia Locale riveste nelle nostre comunità. Troppo spesso, infatti, gli agenti sono lasciati soli, senza adeguato supporto né risorse, a fronte di una crescente pressione sociale e di ordine pubblico.

Il nostro impegno sindacale, quindi, è volto a richiedere al Governo e alle amministrazioni locali un deciso cambio di passo: maggiori risorse, investimenti nelle strutture, formazione continua e soprattutto un adeguato sostegno psicologico e operativo per tutti coloro che ogni giorno mettono in gioco la propria vita per la sicurezza dei cittadini.

Su questo specifico punto il Dott. Salvatore ABBRUZZESE, Segretario Federale Nazionale, ha voluto esprimere il seguente pensiero: "Ci uniamo quindi in un appello a tutti i cittadini, affinché comprendano il valore e l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Locale, chiedendo maggiore attenzione e rispetto per chi ogni giorno contribuisce a mantenere la tranquillità e la sicurezza pubblica".

Siamo al fianco di tutti gli agenti, a tutela della loro sicurezza, dei loro diritti e del loro futuro. Oggi più che mai, è necessario un impegno collettivo per proteggere chi ci protegge. Conclude il Segretario Generale Nazionale, Dott. Giuseppe ALVITI, ricordando l'impegno della Federazione Sindacale "Da sempre una forza Sindacale al servizio delle comunità"

FE.NA.L.I. - F.N.L. ITALIA

Ufficio Stampa