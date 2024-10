Star Italia ha lanciato un nuovo spot pubblicitario ad agosto, trasmesso sulle principali reti Mediaset, che rappresenta un vero e proprio tributo alla sua storia e alla dedizione che l’azienda mette in ogni progetto.



Star Italia: passione e innovazione al servizio delle ristrutturazioni di bagni in tutta Italia

Il video, annunciato con entusiasmo sui canali social, racconta non solo l’eccellenza dei servizi offerti, ma anche la passione che da oltre tre generazioni guida Star Italia nella sua missione: migliorare la vita delle persone attraverso soluzioni di ristrutturazione sicure, innovative e accessibili. Fondata a Ferrara nel 2016, l’azienda è oggi leader nel settore delle ristrutturazioni complete dei bagni e nelle conversioni da vasca a doccia e opera in tutta Italia. Con una mission basata sull’integrazione di tecnologie avanzate e design innovativo, il Gruppo si impegna a creare ambienti sicuri, garantendo ai clienti una libertà di movimento senza rischi. I servizi offerti includono anche l’installazione di vetrate, pergole, infissi e climatizzatori, tutti gestiti con la stessa attenzione alla qualità e alla personalizzazione.



Star Italia: impegno ESG e sostenibilità al centro della cultura aziendale inclusiva

La dedizione di Star Italia non si limita alla qualità dei prodotti e servizi, si estende infatti anche alla responsabilità sociale e ambientale, come dimostra il forte impegno ESG. La sostenibilità ambientale si concretizza attraverso una serie di iniziative: utilizzo di veicoli elettrici, energia fotovoltaica, digitalizzazione delle comunicazioni per ridurre la carta e una gestione rigorosa dei rifiuti. In aggiunta, la sede di Comacchio rappresenta un esempio di riqualificazione sostenibile. Occupa un’area di 20.000 metri quadrati ed è dotata di infrastrutture a basso impatto, come edifici alimentati da energia green e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Con un organico composto per l’85% da donne e una significativa presenza di giovani under 30, Star Italia promuove una cultura aziendale inclusiva e attenta alle esigenze delle nuove generazioni.