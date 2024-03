La maratona di Roma, in programma per domenica 17 marzo, segna il suo 29º anno con partenza e arrivo come consueto lungo via dei Fori Imperiali. La viabilità e le deviazioni delle linee bus.

Il percorso di 42 chilometri e 195 metri attraverserà i luoghi iconici della città, tra cui Fori Imperiali, Terme di Caracalla, Circo Massimo, Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, piazza del Popolo e piazza di Spagna, estendendosi anche a San Paolo, Piramide, lungotevere, Prati, San Pietro, Foro Italico, Ponte Milvio, Auditorium Parco della Musica, Flaminio e Villaggio Olimpico

Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale runromethemarathon.com. Oltre alla maratona, sono previste una stracittadina e una staffetta con partenza fissata per le 8:30.

Per quanto riguarda la viabilità, via dei Fori Imperiali sarà chiusa dall'allestimento delle strutture dalle 20 di venerdì alle 5:30 di sabato e dalle 20 di sabato fino al termine della giornata. Altre chiusure riguarderanno via Celio Vibenna, via di San Gregorio e via Cavour durante la notte tra sabato e domenica.

Le deviazioni riguarderanno le linee bus 51, 75, 85, 87, 118, nMB, n3d e nMC - I dettagli delle deviazioni.