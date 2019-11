"Il dialogo così si capisce anche come nodo al cuore del dissenso amazzonico tra il Papa e il cardinale. Francesco vede le persone dell’Amazzonia, irraggiungibili dai preti e quindi dall’eucaristia. Cerca di capire loro, il loro digiuno eucaristico.

E pensa a persone inserite nella vita di questi villaggi, di provata fede e specchiata moralità, ai quali offrire la possibilità sacerdotale. Ruini questo dialogo non lo cerca, non sembra interessarlo.

Nell’intervista ragiona in termini sociologici, matrimonio in crisi e altre tendenza che con la vita cristiana di milioni di persone abbandonate nella loro Amazzonia non trova un terreno comune.

Ripensandoci bene la cosa più interessante di questa intervista sembra stare proprio qui: nel dimostrarci quanto evangelico sia lo stile e il metodo di Papa Francesco".

(Riccardo cristiano /alganews)