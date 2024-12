Riprende slancio la Consulta giovanile: ferma da parecchi mesi nonostante avesse già una sua composizione molto varia di giovani motivati e pronti a dare spazio a idee, che includessero i giovani appunto all’interno del tessuto sociale del territorio, la Consulta sembrava vivere un momento di torpore. A risollevare la situazione l’Assessore al ramo Francesco Coppolino, che ha deciso di dare nuovi impulsi sia alla consulta delle donne, sia a quella dei giovani.

“Occuparmi delle consulte non solo rientra nel mio mandato; ma per me diventa prioritario, perché rappresenta un modo per avvicinarmi a diverse realtà territoriali e conoscerne le esigenze”: ha ribadito Coppolino che nei giorni scorsi ha incontrato i nuovi membri della Consulta, i cui termini di partecipazione erano stati riaperti in estate.

La consulta conta oggi una trentina di membri di età variabile, tra i 16 e 30 anni, coprendo una fascia molto ampia di giovani con esigenze sicuramente diverse; ma che vanno ancora di più attenzionate.

“Ho riaperto i termini proprio per dare un primo segnale di ripresa della Consulta. Il passo successivo è stato ottenere il contributo di 2719 euro, previsto dalla Regione per le consulte al fine di organizzare eventi e progetti”, continua Coppolino.

Proprio il primo evento targato Consulta dei giovani sarà il prossimo 22 dicembre col “Concerto di Natale Gospel”, che si svolgerà nella Chiesa del Sacro Cuore a Milazzo ed avrà finalità benefiche, ritorno in grande stile, con il coro “Voci di gioia”.