Una app, che segna un passo avanti nel panorama tecnologico della pubblica amministrazione, offrendo una gamma completa di servizi e informazioni rivoluzionari per i cittadini e i turisti: è stata presentata questa mattina in sala giunta “Milazzo”, la nuova piattaforma digitale a disposizione gratuitamente di tutti gli utenti in possesso di smartphone e tablet, che – come hanno evidenziato nei loro interventi il Sindaco Pippo Midili e il C.E.O. di Growapp Giancarlo Campisi – “offre un modo diverso per vivere la città dando in tempo reale informazioni utili e la possibilità di offrire servizi al cittadino.

Nell’illustrare le molteplici funzioni offerte, Campisi si è soffermato sulle innovazioni più significative, tra le quali spicca sicuramente la possibilità d’agire da ponte tra domanda ed offerta di lavoro per i giovani. “In un contesto, in cui i metodi tradizionali mostrano limitazioni, il Comune di Milazzo si pone come ente intermedio per facilitare questa fondamentale attività: l’app infatti offre una piattaforma intuitiva e accessibile, che connette i cittadini alle opportunità professionali locali e regionali.

Dai bandi e concorsi alle offerte di lavoro da altri siti web, dai servizi per la redazione del curriculum vitae alla segnalazione di eventi e iniziative per i giovani, l’applicazione offre un supporto completo e personalizzato per aiutare le persone a trovare lavoro e costruire un futuro professionale soddisfacente. Un altro punto forte è “Green City”, che fornisce consigli per uno stile di vita sostenibile, informazioni sul riciclo e la gestione dei rifiuti, calcolatori dell’impronta ecologica personale e indicazioni su aree verdi per riconnettersi con la natura; inoltre, include un meccanismo di feedback per consentire ai cittadini di lasciare suggerimenti e proposte all’amministrazione su tematiche ambientali.

Tra le prime in Italia, l’App utilizzerà anche un sistema di assistenza all’utente con l’intelligenza artificiale. L’obiettivo adesso è una capillare diffusione sul territorio dell’applicazione, con una azione informativa nelle scuole curata da Chiara Sciarrone, sempre della società, che l’ha curata, mentre Elio Gerbino s’interfaccerà con le attività commerciali di Milazzo, che potranno essere presenti in maniera gratuita all’interno dell’app.