Con l'inizio della Stagione dei premi americana si delineano con maggior chiarezza le potenziali cinquine per gli Oscar 2021. Per quanto riguarda la categoria Miglior film d'animazione emerge su tutti una pellicola: stiamo parlando di Soul targato Disney/Pixar che si attesta come il grande favorito da battere con la possibilità di conquistare la nomination non solo in questa categoria, ma anche in quella per il miglior film, la miglior colonna sonora, il miglior script e il miglior sonoro. In siffatto contesto il vero enigma sarà prevedere la cinquina finale, piuttosto che il vincitore del Miglior film d'animazione. Su questa lunghezza d'onda quali potrebbero essere i suoi sfidanti?

Il suo rivale più accreditato è il film irlandese Wolfwalkers - Il popolo dei lupi che gli sta letteralmente dando del filo da torcere dopo aver conquistato numerose candidature e soprattutto una serie di premi chiave, complice una storia universale sul potere dell’amicizia in un mondo diviso tra prede e cacciatori.

Segue Over the Moon che è la pellicola che ha il piazzamento più alto, tra quelle targate Netflix, complice una trama stratificata che affronta diversi temi come l’inclusione e la multiculturalità.