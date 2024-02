Avviati gli interventi per la realizzazione della prima piazza a San Giovanni con annesso il quarto spazio inclusivo al gioco e l’aggregazione sociale in ambito urbano progettato, finanziato e appaltato dal Comune:

“Anche in questo caso – come evidenzia l’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo – l’opera verrà realizzata con fondi extra-bilancio reperiti dallo Stato nell’ambito del Fondo di Sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali per l’importo di 53 mila euro. Verranno create aree di gioco per bambini con gomma antitrauma, elastica, drenante, anti-scivolo e ignifuga, con giochi, che rispettino tutti gli standard di sicurezza in modo che siano sicuri e inclusivi per tutti i bambini. L’altro parco inclusivo in fase di realizzazione è quello di S. Pietro, in piazza Campanile, dove saranno create aree gioco sicure e inclusive, accessibili anche ai bambini disabili e verrà valorizzato il verde pubblico”.

Prevista la fornitura dei giochi e degli arredi, e al contempo i lavori propedeutici alla installazione delle attrezzature ludiche. Stasera, 1° febbraio, Palazzo dell’Aquila sarà illuminato di blu: il Comune di Milazzo ha infatti aderito alla “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra in collaborazione con l’A.N.C.I.

Quest’anno la Giornata assume un significato particolare: dopo il tragico e gravissimo attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, e la reazione di Israele, quanto in corso a Gaza è al centro dell'attenzione della politica estera, dei media e dell’opinione pubblica del mondo intero; ma è solo uno dei tanti conflitti armati e di guerre attualmente in atto. Siffatta campagna lancia un appello universale alla collettività e alla comunità internazionale, affinché le Convenzioni, i Trattati e le Dichiarazioni internazionali che già esistono vengano estesi, attuati e rispettati.