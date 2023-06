Anche il presidente ucraino Zelensky, nel tardo pomeriggio di sabato, ha parlato della crisi istituzionale in Russia, con la premessa di fornire all'Ucraina nuove armi (in particolare F-16 e ATACMS) e la speranza che già durante il vertice della Nato a Vilnius, in una qualche forma, Kiev possa già esser considerata come parte integrante dei paesi dell'Alleanza atlantica.

Poi ha parlato di Putin, esprimendosi in russo.

L'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte. Sono sicuro che non è più a Mosca. Chiama da qualche parte e fa richieste... Sa di cosa ha paura, perché è lui stesso ad aver creato questa minaccia. Tutto il male, tutte le perdite, tutto l'odio: è lui stesso che li diffonde. E più a lungo riuscirà a correre tra i suoi bunker, più aumenteranno coloro che saranno sconfitti... tutti coloro che sono collegati alla Russia.Cosa faremo noi ucraini?Difenderemo il nostro paese. Difenderemo la nostra libertà. Non rimarremo in silenzio e non saremo passivi. Sappiamo come vincere e questo è ciò che accadrà. In questa guerra la vittoria sarà sicuramente nostra.Che farete voi russi?Più a lungo le vostre truppe rimarranno sul territorio ucraino, maggiore sarà la devastazione che porteranno alla Russia. Più a lungo questa persona rimarrà al Cremlino, più disastri ci saranno.