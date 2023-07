Sarà l’anfiteatro del porto turistico di Roma, sul lungomare di Ostia, a ospitare dal 3 al 12 agosto 2023 la settima edizione di Teatri d'Arrembaggio, festival e contenitore performativo multidisciplinare che porterà, nella cornice marittima del porto turistico capitolino, dieci giorni fitti di ospiti e appuntamenti tra teatro, musica, Burlesque, stand Up comedy, teatro ragazzi, laboratori per bambini e molto altro con 19 eventi completamente gratuiti e una proposta trasversale di condivisione e incontro fra generazioni, culture e gusti.

Sul palco nato nel 2001 sul litorale di Roma, nella sua arena a cielo aperto e in riva al mare, tra gli scorci pasoliniani e a pochi passi dal Borgo di Ostia Antica, Teatri d’Arrembaggio proporrà 8 Piraterie (Teatro, Musica, Scena Off, Burlesque e Stand Up Comedy); 5 InCanti (Teatro Ragazzi); 6 Castelli di Sabbia (laboratori per bambini/e e ragazzi/e), in compagnia di Max Paiella, Pietro Sparacino, Daniele Fabbri, Chiara Becchimanzi, la Compagnia Accettella e tanti altri.

Teatri d’Arrembaggio aprirà le porte il 3 agosto, con 4 eventi consecutivi: a partire dalle 17, "Il ritmo e il corpo", laboratorio body percussion con Rita Superbi; alle 18, un flash-mob a cura de La Caracca Tamburi Itineranti; alle 19 “Scarpette strette” spettacolo di teatro ragazzi a cura di Luna e Gnac. Per concludere in bellezza la serata, “Occhiaie”, stand up comedy di e con Pietro Sparacino, reduce dai successi di un tour nazionale che ha attraversato tutta l’Italia.

Per le Piraterie, destinate a un pubblico più adulto e avvezzo alla battuta tagliente, saliranno sul palco dell’Anfiteatro Francesca Puglisi, che torna a grande richiesta per il secondo anno consecutivo con un nuovo titolo, ("’Cca nisciuno è fisso", 4 agosto ore 21); Chiara Becchimanzi, che dopo i sold-out in tutta Italia torna a casa con il suo nuovo lavoro ("Terapia d’urto – Dio, Patria e Famiglia", 5 agosto ore 21) , Giulia Nervi, Azzurro Fumo, Jolie Tease, Cocò Le Mokò , per il primo show italiano di Burlesque e stand up comedy (“Black Sheep show”, 6 agosto ore 21); Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, nell’emozionante spettacolo teatrale "Letizia va alla guerra" (09 agosto ore 21), Emanuele Tumolo, Pippo Ricciardi e Riccardo Crivellaro nell’inedito format stand up “Comici in piedi” (10 agosto ore 21), Daniele Fabbri con il suo attesissimo nuovo spettacolo, “Verità comode” (11 agosto ore 21), per chiudere in bellezza con Max Paiella e il suo “Boom!”, spettacolo di teatro e musica (12 agosto ore 21).

Gli InCanti regaleranno ai più piccoli l'eccellenza del Teatro Ragazzi italiano: la Compagnia Accettella con "Storie in Soffitta" (4 agosto ore 19); Massimiliano Maiucchi con "La Musicastrocca!” (10 agosto ore 19); il Teatro dei Navigli, con "Alice" (11 agosto ore 19).

I Castelli di Sabbia proporranno laboratori per tutti i gusti e per tutte le età: costruzione di burattini da dita con materiali da riciclo (Corinna Bologna, 4 agosto ore 17), stand up cpomedy dai 16 anni in su (Chiara Becchimanzi, 5 agosto ore 17), Burlesque dai 16 anni in su (Azzurro Fumo, 6 agosto ore 17); narr-animazione (Mago Ciambello, 10 agosto ore 17); Teatro (Cristiano Petretto e Viviana Mancini, 11 agosto ore 17).

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Anfiteatro del Porto Turistico, Largo del Porto, 1/Via dell’Idroscalo, 3. Dalle 17.30 alle 22.30, Ostia (Roma).

Ingresso gratuito.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per i laboratori occorre la prenotazione all’indirizzo: [email protected]. Per arrivare: bus 01 e 062 e pista ciclabile.