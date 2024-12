La località di Portopiccolo si trova a quasi 20 chilometri da Trieste, all'estremità settentrionale dell'Adriatico e confina con la baia e il porto turistico della cittadina di Sistiana.

Descritta come una delle più belle dell'alto Adriatico, la Baia di Sistiana è un gioiello nascosto tra le scogliere rocciose di Duino e il suo castello. Il progetto immobiliare è nato sugli spazi lasciati da una cava dismessa, chiusa negli anni '70.

Oggi Portopiccolo è un piccolo borgo, dotato di un porticciolo turistico, di uno stabilimento balneare, di Resort con Spa, Ristoranti e negozi e composto di unità abitative di varie metrature, tutte con vista sulla baia e sul mare.

Alla scoperta di un luogo incantevole, da vivere tutto l’anno

La cornice di questo imponente sviluppo immobiliare offre ai visitatori, ai proprietari di case e agli ospiti dell'hotel l'accesso a uno degli ambienti più panoramici e diversificati d'Italia, che aspetta solo di essere scoperto. Fantastiche baie, vegetazione rigogliosa e viste mozzafiato sul porto turistico rendono Portopiccolo un luogo incantevole. A pochi minuti di macchina da Trieste e poco meno di un'ora di macchina da Venezia, Portopiccolo si presenta come una casa adottiva per chi apprezza la qualità della vita di un villaggio rispettoso dell'ambiente.

E proprio qui, vicino a Trieste, che ha preso forma il concetto di una vera e propria Smart City ecosostenibile.

Una Smart City sostenibile: un modello per il futuro

L’edilizia sostenibile è un approccio alla costruzione e alla gestione degli edifici, ma anche al design, che mira a ridurre l’impatto ambientale nell’edilizia. Questo permette di promuovere la sostenibilità a lungo termine considerando vari aspetti, tra i quali l’efficienza energetica, l’uso di materiali ecocompatibili, la gestione responsabile delle risorse, la qualità dell’aria interna degli edifici e l’impatto complessivo sull’ecosistema.

É grazie a questo approccio che il borgo marinaro di Portopiccolo sì è qualificato sin dalla sua costruzione come località pioniera nella sostenibilità e nella tutela dell’ambiente.

Un ecosistema turistico e residenziale unico

Portopiccolo è più di una località turistica: è un progetto immobiliare che combina architettura sostenibile e innovazione tecnologica.

Edilizia sostenibile: l’intero borgo è alimentato da sistemi geotermici e pompe di calore che utilizzano l’energia marina per riscaldamento e raffrescamento. Gli edifici vantano certificazioni energetiche in Classe A e sono progettati per garantire isolamento termico e acustico ottimale.

Progettazione a basso impatto ambientale: la pietra di Sistiana, materiale autoctono, è stata riutilizzata per l’intera costruzione. Inoltre, l’intero complesso è privo di traffico automobilistico, con un sistema di viabilità sotterranea e 47 ascensori che collegano le diverse aree del borgo.

Rispetto per la biodiversità: situato in una riserva naturale, Portopiccolo tutela le piante autoctone e le specie di uccelli del territorio, integrandosi armoniosamente con il paesaggio naturale.



Un complesso perfettamente integrato nel suo ambiente naturale

Compatibilità ambientale, comfort abitativo e qualità della vita sono gli elementi fondamentali che hanno caratterizzato lo sviluppo immobiliare di Portopiccolo. La località dell'Alto Adriatico è ormai considerata da tutti come un esempio pienamente riuscito di sviluppo immobiliare progettato e realizzato in modo sostenibile.

Energia e sostenibilità: il futuro è già qui

L'approvvigionamento energetico a Portopiccolo avviene con l'ausilio di sistemi geotermici e pompe di calore termoregolatrici.

Il sistema geotermico garantisce l'intero approvvigionamento energetico del borgo e le pompe di calore utilizzano la temperatura dell'acqua di mare per il riscaldamento o il raffreddamento.

Gli immobili residenziali dispongono di impianti di riscaldamento e condizionamento, impianto di ventilazione meccanica, isolamento termico e acustico e certificazione in Classe A. Tutti questi accorgimenti garantiscono una notevole riduzione dei consumi energetici.

La sostenibilità non è solo un valore, ma una realtà concreta che caratterizza ogni aspetto di Portopiccolo: si è voluto creare una comunità che possa godere di uno stile di vita esclusivo e rispettoso dell’ambiente, offrendo comfort, innovazione e una qualità della vita senza pari.

L’impegno di Portopiccolo verso la sostenibilità non si limita agli aspetti energetici, ma include la creazione di un modello abitativo e turistico integrato, che promuove il benessere delle persone e dell’ambiente.

Il riutilizzo dei materiali originari del luogo, un esempio di progettazione sostenibile e recupero intelligente dei materiali

Tutti i materiali utilizzati nella costruzione provengono dalle immediate vicinanze. Inoltre, a Portopiccolo non c'è traffico automobilistico. L'intero sistema di strade e parchi corre sottoterra. I residenti possono utilizzare 47 ascensori per raggiungere i propri appartamenti, la piazza o lo stabilimento balneare.

Nella costruzione di Portopiccolo è stata utilizzata anche la pregiata pietra di Sistiana, proveniente dalla cava originaria. Il resort è situato in una riserva naturale che ospita esclusivamente piante autoctone e protegge le specie di uccelli che vi vivono. Nel complesso, la realizzazione del progetto immobiliare è stata effettuata secondo rigorose linee guida internazionali al fine di creare un luogo che si inserisca dolcemente e armoniosamente nel paesaggio.

Una casa vacanza che è anche un investimento a lungo termine

Gli immobili, abitabili tutto l'anno, si prestano non solo come casa vacanza, ma anche come redditizio investimento a medio termine. Attraverso uno speciale programma di affitto, i proprietari di immobili a Portopiccolo hanno l'opportunità di ottenere un rendimento annuo del 3%.

Un luogo ideale per vivere, investire e scoprire una nuova dimensione dell’abitare

Portopiccolo si presenta come una destinazione perfetta per le vacanze, ma anche come un’opportunità di investimento. Le unità abitative, disponibili in diverse metrature, offrono la possibilità di generare un rendimento annuo del 3% grazie a uno speciale programma di affitto.

In occasione delle prossime festività natalizie, Portopiccolo invita i visitatori a scoprire le sue bellezze in un’atmosfera autentica e rilassante, con un’offerta esclusiva valida fino al 6 gennaio 2025:

Sconto del 40% sul soggiorno.

Possibilità di visitare gli appartamenti in vendita con condizioni riservate.

Appartamenti vista mare, disponibili in vari formati, dalle case nel borgo alle moderne case terrazza.

Per maggiori informazioni e per usufruire della promozione, è possibile compilare il form sul sito ufficiale selezionando il codice “Promo 360” tra le preferenze.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.portopiccolosistiana.it Ulteriori informazioni sull'hotel sono disponibili sul sito https://www.tivolihotels.com/it/tivoli-portopiccolo-sistiana

Contatto aziendale

Portopiccolo – SGR

Home for sale - Office

Str. di Portopiccolo, 231/N int.8,

34011 Sistiana TS

+39 040 99 75 614

+39 040 99 75 625

Contatto stampa

Comunicati Stampa FVG

Stefano Bortuzzo

[email protected]

+39 3272694488