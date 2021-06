Saranno le due Yamaha ufficiali a partire dalle prime due caselle della prima fila del TT di Assen dove domenica si disputa il GP d'Olanda di MotoGP.

La pole è andata Vinales, con il tempo di 1:31.814, mentre il suo compagno di squadra è stato più lento di soli 71 millesimi.

In terza posizione la Ducati ufficiale di Bagnaia che, insieme a Zarco (Pramac) è approdato all'ultima sessione di qualifiche dalla Q1.

