Victoria Beckham con un patrimonio di soli 380 milioni di sterline chiede aiuto allo StatoUna pioggia di critiche su Victoria Beckham, moglie dell’ex calciatore inglese David ed ex membro del gruppo musicale delle Spice Girls, per la sua decisione di mandare in mobilità i suoi dipendenti utilizzando le misure messe a disposizione dal Governo.

Misure destinate alle aziende in difficoltà per la pandemia da coronavirus... ma per una persona che ha una collezione di borsette del valore di 1,5 milioni di sterline (1,7 milioni di euro) e un patrimonio immobiliare di altri 62 milioni di sterline sembra un controsenso, anche perché ha solo 25 dipendenti.

Molte le critiche ricevute, tanto che la Beckham ne è rimasta offesa, visto “che un sacco di altre aziende stanno facendo lo stesso”.