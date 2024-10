L’ultimo Victoria’s Secret Fashion Show si è tenuto nel 2018, il che significa che abbiamo aspettato sei anni prima che gli angeli tornassero in passerella. Quindi, naturalmente, il rivenditore di lingerie ha dovuto organizzare una festa epica per festeggiare. Il roster del 2024 include molti volti nuovi, come Paloma Elsesser e Ashley Graham.

I millennial saranno lieti di notare che anche alcune veterane amate dai fan stanno tornando, come Tyra Banks e Adriana Lima.

Il Victoria’s Secret Fashion Show ha fatto il suo ritorno trionfale dopo una pausa di sei anni, riunendo praticamente tutte le top model possibili e immaginabili per una passerella ispirata alla lingerie…

Proprio come tutti i perizomi abbaglianti e i reggiseni con le ali che sono apparsi in passerella, i look dell’after-party erano altrettanto sbalorditivi. Dopo aver scorrazzato i set di lingerie glamour, ingrandisci gli outfit migliori della festa post-sfilata.