Gestita da Musicaeparole, la Praja di Gallipoli, dal 2022, nell'estate 2022 è aperta 7 giorni su 7 anche ogni pomeriggio, per far ballare ragazze e ragazzi dopo una giornata di sole sulla spiaggia di Baia Verde. Il totale dei party è quindi doppio: non più 7/7 ma 14/7. Prima di ballare ogni sera, si balla anche dalle 18:30 alle 21:30, dopo una giornata di sole e mare… La Praja Musicaeparole propone ogni genere di musica, dal pop alla trap all'elettronica. Per questo è un vero paradiso per chi ha voglia di ballare. Segue il programma dei tre party di Ferragosto, quelli del 13, 14 e 15 agosto 2022.





SAB 13/8 Benny Benassi, Myss Keta - Popfest @ Praja - Gallipoli (LE)

PopFest alla Praja di Gallipoli (LE) sabato 13 agosto 2022 schiera in console due pezzi da novanta come Benny Benassi e la misteriosa Myss Keta. E' un altro appuntamento imperdibile per il festival che da anni infiamma le notti estive nel Salento. Per Benassi è un grande ritorno. Da circa 20 anni è uno dei dj italiani che meglio ci rappresentano nel mondo. Proprio alla fine del 2002 la sua "Satisfaction" si avviava a diventare un classico della techno. E da tempo è uno degli artisti di punta dell'etichetta americana Ultra. Myss Keta è invece un personaggio unico. Una scheggia impazzita nella scena musicale italiana: non ne vedi il volto e le creature sonore su cui racconta il suo mondo sono musica urbana iper-contemporanea di altissima qualità. Tra i suoi più grossi successi spiccano "Finimondo" e "Pazzeska", entrambi da oltre 10 milioni di ascolti su Spotify.



DOM 14/8 Elettra Lamborghini con Fred De Palma ed il party Mamacita @ Praja - Gallipoli (LE)

La notte di Ferragosto alla Praja di Gallipoli (LE) è semplicemente… esplosiva! Il 14 agosto nel super club gestito da Musicaeparole, ecco lei, Elettra Lamborghini. E' da sempre un personaggio noto anche fuori dall'ambito musicale, visto che il cognome automobilistico che porta. E poi, la musica è da sempre parte della sua vita, basti pensare che suo marito è il top dj producer Afrojack. "Caramello" è il suo singolo estivo. Con Lamborghini, ecco Fred De Palma. E' uno dei protagonisti della scena musicale italiana. Dopo aver pubblicato successi come "Una Volta Ancora" e "Paloma", la sua "Extasi" si candida a diventare una hit dell'estate 2022. La stessa sera alla Praja si balla con Mamacita, top brand per quel che riguarda l'intrattenimento Hip Hop, Reggaeton ed R'n'B.



LUN 15/8 J-Ax, Rocco Hunt, Jake La Furia, Damante @ Praja - Gallipoli (LE)

Una autentica parata di protagonisti della scena musicale italiana prendono possesso, uno dopo l'altro, della notte del 15 agosto 2022 firmata Praja. C'è il re dei rapper italiani J-Ax, protagonista sin dai primi anni '90 con gli Articolo 31 prima e tanti successi da solista poi. C'è il rapper salernitano Rocco Hunt, pure lui protagonista dell'estate 2022 col singolo "Caramello" in compagnia di Elettra Lamborghini. C'è l'inossidabile Jake La Furia, un pezzo dei Club Dogo in forza a Radio 105, ed artefice di successi quali "El party" o "Salsa". E c'è pure un dj producer che il pubblico della Praja ormai ben conosce, ovvero lo scatenatissimo Damante, che dopo un passato televisivo fa muovere a tempo lo Stivale con il suo sound esplosivo.

Praja

Lungomare Galileo Galilei

Gallipoli (Lecce) / Zona Baia Verde

