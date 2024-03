Per la gara nella categoria Miglior montaggio ai prossimi Oscar parte favorita Jennifer Lame per il suo apprezzato lavoro nel pluripremiato film di Christopher Nolan, Oppenheimer.

Tra i suoi rivali spicca la storica montatrice di Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker che per Killers of the Flower Moon ha ottenuto la nona candidatura all'Oscar della sua carriera.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Editing.