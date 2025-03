CASSINO- (Ernesto Genoni) - Fresco di stampa il libro del Generale Luciano Iannetta, di Cassino, Comandante emerito del Distretto Militare Caserta-Benevento, e della dott.ssa Gemma Pelle, casertana, funzionaria capo del Distretto in cui era iscritto padre Pio da Pietrelcina, un piccolo Comune del beneventano. Il libro - spiegano gli autori - esplora la vita del giovane Francesco Forgione poi Padre Pio soffermandosi sulla sua famiglia ed il contesto storico, sociale e culturale in cui ha vissuto la sua infanzia.

L’attenzione viene polarizzata prioritariamente su dettagli poco conosciuti ed alcuni anche inediti. Viene esaminato, inoltre, con "professionale attenzione", il periodo del suo servizio militare, completamente espletato durante l'arco della Prima Guerra Mondiale. Il libro, una brossura di 220 pagine, è acquistabile su Amazon e sulle maggiori piattaforme on line.

La pubblicazione - così nella prefazione del libro affidatami dagli autori stessi - uno studio approfondito nel tempo - si prefigge di raccontare ai lettori - sulla scorta di documentazioni cartacee inequivocabili e una raccolta di infinitesimali riporti rastrellati nel paesino sannita - perle rare di una storia orale tramandata con cura da generazione in generazione dai “pucinari”. Una ricerca approfondita da cui ne esce una figura storica viva del personaggio, che parla di quel giovane di Pietrelcina, come della sua numerosa famiglia, delle influenze sul giovane Francesco, e dei tanti particolari inediti nella sua disarmante semplicità e umiltà.

“In tanti, essendoci state numerose pubblicazioni sulla figura di quest’uomo straordinario, quasi contemporaneo, presumono di conoscere tutto di lui”, dicono, gli autori”, ma ci sono dettagli nuovi del personaggio, poco conosciuti, che il libro dona al lettore con grande fruibilità e piacevolezza di scrittura.

