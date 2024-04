Il singolo sugli stores digitali e dal 22 marzo nelle radio

“Blu Tornado” è il singolo nato dalla collaborazione di Zingara con Falco e Reietto, sui principali stores digitali e dal 22 marzo nelle radio in promozione nazionale. Brano attuale, dalle sonorità di tendenza con un forte respiro internazionale, su cui le voci degli artisti donano al tutto un forte impatto emotivo. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci.

Quanto può essere ripida la discesa verso l’anima? Entra nel vortice di “Blu Tornado”, il nuovo singolo di Zingara, in collaborazione con Falco e Reietto che dipingono su tela sonora un amore concluso come una montagna russa di emozioni e sentimenti contrastanti.

Storia degli artisti

Sono Zingara e scrivo canzoni. Mi piace seguire un filone musicale indirizzato al Pop-Rock così come amo sperimentare i suoi generi discendenti. La passione per la scrittura è al centro di tutto quello che ho costruito fino ad ora e di quello che spero si potrà costruire poi. La musica è arrivata dopo ma ha completato la modalità di espressione personale. Quando scrivo una canzone mi capita molto spesso che io venga ispirata dalle storie di terze persone piuttosto che dalle mie esperienze. “Zingara” è uno pseudonimo ripreso da una delle mie più grandi passioni: il musical. Una zingara è infatti fra i protagonisti principali del mio musical preferito. Il resto è tutto ancora da scrivere.

Falco prende vita tra la terra e il firmamento, lì dove il pensiero errante attraversa gli strati della vita e dei desideri, dei sogni e della cruda realtà. Falco è colui che punta alle vette del cielo, agli astri, alla conquista del sole. Un eterno Icaro pronto a rischiare le sue ali di cera per un sogno più grande. Falco è colui che si rifugia sulle cime dei propri pensieri per imprimere tra le rime i suoi sentimenti e la sua visione del mondo. Senza filtri. Come brividi sulla pelle. La sua voce, come le ali che sferzano l'aria, accarezza le note e dà vita alla musica. Indefinita. Un misto di emozioni che raccontano gli alti e bassi del proprio vissuto.

Instagram: https://www.instagram.com/_zzingara_

Spotify: https://youtube.com/@Zingaraofficial?si=uB2KcJTpqstYAgU4

YouTube: https://youtube.com/@Zingaraofficial?si=uB2KcJTpqstYAgU4

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@zingaraofficialmusic?_t=8hbhrUoMOYK&_r=1

Instagram: https://www.instagram.com/falco_ilviaggiatore?igsh=ZWI2YzEzYmMxYg%3D%3D