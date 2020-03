Nelle ultime 24 ore è aumentato di 4.492 il numero delle persone positive a Covid-19, per un totale di 62.013. Tutti i contagiati sono stati finora 80.539. Il numero odierno dei guariti è 999, per un totale di 10.361.

Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 33.648, il resto dei positivi è ricoverato in ospedale con 3.612 di costoro che si trova in terapia intensiva.

Oggi è di 662 il numero dei nuovi deceduti, per un totale di 8.165, che però potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Alcuni dei casi più gravi che non possono essere ricoverati nei reparti di terapia intensiva del nord, nelle scorse ore sono stati trasferiti in Germania.

L'aumento odierno del numero dei positivi è concentrato soprattutto in Lombardia.

Dall'aeroporto di Pratica di Mare è partito il primo contingente di medici verso il nord Italia. Sarà ripartito tra Bergamo, Brescia e Piacenza. Nelle prossime ore verrà pubblicato un appello simile a quello per la ricerca di medici anche per gli infermieri che vorranno offrirsi per prestare la loro opera nelle zone più colpite.

Le donazioni alla Protezione Civile hanno raggiunto la cifra di 52.161.000 euro.



Oggi la Protezione civile ha risposto alla lettera e alle dichiarazioni rilasciate ieri dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, precisando che a differenza di quanto da lui sostenuto, alla Regione Campania, fino ad oggi, sono stati consegnati circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio, si tratta di 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3000 dispositivi di protezione, tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere, e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva.



Ieri il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli era stato sottoposto al tampone rino-faringeo che però ha dato esito negativo. Il test per verificare la sua eventuale positività alla Covid-19 si era reso necessario a seguito dei sintomi febbrili da lui avvertiti nella giornata di ieri. Borrelli, che attualmente accusa un lieve stato influenzale, continuerà a lavorare dalla sua abitazione in contatto con il Comitato Operativo e l'Unità di Crisi.



Questa mattina è arrivata a Bergamo una delegazione inviata dalla Russia composta da 104 specialisti, tra medici, infermieri e personale specializzato in sanificazioni, che sarà impiegata per dare accelerare i lavori nell'ospedale in costruzione alla Fiera di Bergamo.