Approvata dal CdA la relazione finanziaria semestrale di Gruppo Danieli. Gli indicatori del report riflettono una crescita sana e positiva del Gruppo, in special modo nel comparto del Plant making, produzione di impianti siderurgici.



Gruppo Danieli: in crescita gli utili, il report del CdA

Il CdA di Gruppo Danieli, leader internazionale nella produzione di impianti siderurgici, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2024, mostrando la positività dei dati del report, in linea con le aspettative. Alcuni indicatori hanno restituito la solidità e la crescita del Gruppo, come il risultato operativo che è incrementato del 20%, pari a 108,5 milioni di euro. L’attività principale di Gruppo Danieli risiede nella progettazione di impianti siderurgici (Plant making), che ha dimostrato essere pienamente in forma con eccellenti performance economiche, nonostante alcune difficoltà per il completamento di progetti complessi e innovativi. Questi ottimi risultati sono stati in grado di compensare l’andamento oscillante del comparto di produzione di acciaio ABS (Steel making) a causa della volatilità dei costi dell’energia difficilmente gestibili.



Gruppo Danieli, leader nella produzione di impianti siderurgici

La posizione finanziaria di Gruppo Danieli rimane nettamente positiva e in salute, come ha dimostrato il report del CdA, coerente con la chiusura del periodo precedente. In prima linea nella produzione e installazione di impianti siderurgici, il Gruppo è da sempre concentrato sugli aspetti innovativi e all’avanguardia che caratterizzano i forni ad arco elettrico. Il sistema Digital Electromagnetic Stirring, da loro brevettato, consente di migliorare l’efficienza produttiva, diminuire le emissioni di CO2 e ridurre i costi di trasformazione, grazie all’ottimizzazione della distribuzione uniforme della temperatura e alla composizione liquida dell’acciaio. Gruppo Danieli ha anche brevettato un sistema di automazione, implementato con diverse funzionalità altamente tecnologiche, in grado di monitorare e aumentare la precisione e la sicurezza, tra cui: un assistente per l’operatore, una modalità autopilota e la Q-Robot Meltsample.