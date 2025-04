L’evento di prevenzione cardiologica e diabetologica Running Heart Bari di sabato 5 aprile ha avuto un ottimo successo di pubblico.

Nell’arco della giornata sono stati effettuati oltre 250 elettrocardiogrammi gratuiti grazie alla generosa disponibilità dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e di Federfarma Bari.

Sul fronte dei medici cardiologi, hanno operato nel “villaggio della prevenzione”: Antonella Mannarini, Antonio Di Monaco, Viviana De Luca, i due specializzandi Daniele De Feo e Stefania Piccolo e il prossimo presidente nazionale ANMCO Massimo Grimaldi, coadiuvati dagli infermieri Carmine Salomone e Porzia Mignozzi.



Dal lato dei farmacisti, hanno effettuato l’elettrocardiogramma Lucia Palumbo, Teresa Monno e Vittoria Petrera, inviando poi i risultati al provider Cardio on line che ha fornito i referti.



Grande affluenza anche per la misurazione della glicemia con oltre 300 test effettuati da parte dei medici dell’UOC di Endocrinologia dell’Università di Bari diretta da Francesco Giorgino. Nella foto il team dello stand per la prevenzione del diabete con (da sinistra): Pina Giovannelli (infermiera), Rosario Lorusso (tesoriere dell’Associazione Diabetici Baresi Onlus), Ada De Matteis (infermiera), Antonella Barbone e Clelia Iacobone (specializzande in Endocrinologia, alle quali hanno dato il cambio i colleghi specializzandi Domenico Maggiulli e Giacomo Funcillo) e Ilaria Maria Caforio (volontaria). In questo screening massivo del diabete non noto, ci fa sapere Bepi Traversa, presidente dell’Associazione Diabetici Baresi ben 29 persone su poco più di 300 test effettuati (quindi poco meno del 10%) sono risultate a rischio: “22 uomini e 7 donne di varie età e tutti asintomatici, hanno fatto registrare valori di glicemia superiori a 125 mg/dl a digiuno. Un dato che ci conferma come il fenomeno del diabete sommerso sia in forte crescita”.



La settima Running Heart terminerà ufficialmente il 12 aprile, data ultima entro la quale gli iscritti alla gara podistica Vivicittà potranno recarsi nelle farmacie di Bari e provincia che hanno aderito all’invito di Federfarma Puglia ed effettuare gratuitamente l’elettrocardiogramma e il test glicemico.